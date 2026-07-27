/కండరాల కోసం ప్రోటీన్ తింటున్నారా? పరిమితి దాటితే శరీరానికి జరిగే 5 ప్రధాన నష్టాలు ఇవే!

Protein Side Effects: అతిగా ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవడం నిజంగానే ప్రమాదకరమని వైద్య నిపుణులు స్పష్టంగా సూచిస్తున్నారు. ఇది క్రమంగా కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసి, కిడ్నీ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. ప్రోటీన్ అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల కలిగే వివిధ రకాల ఆరోగ్య దుష్ప్రభావాలను (Side Effects) ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
వ్యాధి తీవ్రత పెరగడం:
ప్రోటీన్ను అతిగా తీసుకోవడం వల్ల ఇప్పటికే ఉన్న వ్యాధుల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. 2013 నాటి నివేదికల ప్రకారం, అధిక ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రధానంగా కరోనరీ సమస్యలు, క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుందని తేలింది.
గ్యాస్, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు..
అధిక మొత్తంలో ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల మన కడుపు, జీర్ణక్రియపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా హై ప్రోటీన్ ఆహారాన్ని ఎక్కువగా తీసుకునే వారిలో ఫైబర్ లోపం వల్ల దీర్ఘకాలిక మలబద్ధకం, కడుపులో అజీర్తి, గ్యాస్ వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. కావున, డైటీషియన్ల సూచన మేరకు ప్రోటీన్ను మితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి.
కిడ్నీలు దెబ్బతినడం..
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను నిరంతరం తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడుతుంది. దీనివల్ల కిడ్నీల హైపర్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. నెఫ్రాలజిస్టులు వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, హై ప్రోటీన్ ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకునే వారిలో కిడ్నీ సంబంధిత ప్రాణాంతక సమస్యలు 48 శాతం ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, నిపుణుల సలహా పాటించడం అత్యంత అవసరం.
మానసిక ఒత్తిడి..
అధిక ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో స్ట్రెస్ లేదా ఒత్తిడి సమస్య కూడా పెరుగుతుంది. ఇది శరీరంలోని మెటబాలిక్ రేటుపై ప్రభావం చూపుతుంది. అంతేకాకుండా, దీనివల్ల ఎముకలు, కాలేయం, కిడ్నీలపై అధిక భారం పడుతుంది. ప్రోటీన్ అతిగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ విధమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కచ్చితంగా కనిపిస్తాయి.
అధిక రక్తపోటు..
ప్రోటీన్ను అధికంగా తీసుకునే వారిలో హైపర్ టెన్షన్ లేదా రక్తపోటు సమస్యలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే హై బ్లడ్ ప్రెజర్ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి, ప్రోటీన్ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల హార్ట్ ఎటాక్, హార్ట్ స్ట్రోక్ వంటి ప్రాణాపాయ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కేవలం ప్రోటీన్ మాత్రమే కాదు.. ఇతర పోషక పదార్థాలను కూడా అతిగా తీసుకోకూడదు. వాటిని ఎల్లప్పుడూ మితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కోసం సమతుల్య ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. మన రోజువారీ డైట్లో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఎంత పరిమాణంలో ఉండాలో తెలుసుకోవడానికి నిపుణులైన వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
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