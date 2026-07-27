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కండరాల కోసం ప్రోటీన్ తింటున్నారా? పరిమితి దాటితే శరీరానికి జరిగే 5 ప్రధాన నష్టాలు ఇవే!

సాధారణంగా మన శరీరంలో కండరాల అభివృద్ధి, తక్షణ శక్తి కోసం ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడం మంచిదని భావిస్తారు. అయితే, శరీర అవసరానికి మించి అతిగా ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇది మన కిడ్నీల పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 27, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:28 PM IST
కండరాల కోసం ప్రోటీన్ తింటున్నారా? పరిమితి దాటితే శరీరానికి జరిగే 5 ప్రధాన నష్టాలు ఇవే!
Image Credit: Protein Side Effects

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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