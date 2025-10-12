English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Heart Attack: భారీగా పెరిగిన గుండెపోటు కేసులు..ఈ లక్షణాలతో పిట్టల్లా రాలిపోతున్న జనం!

Heart Attack: భారీగా పెరిగిన గుండెపోటు కేసులు..ఈ లక్షణాలతో పిట్టల్లా రాలిపోతున్న జనం!

Silent Heart Attack Symptoms: ప్రస్తుతం వేగవంతమైన జీవనశైలిలో మనలో చాలామందికి గుండె జబ్బులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. పని ఒత్తిడి, అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి, వ్యాయామం లేకపోవడం, అసమతుల్య ఆహారం కారణంగా, గుండెపోటు కేసులు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 12, 2025, 06:49 PM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
5
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
6
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
Heart Attack: భారీగా పెరిగిన గుండెపోటు కేసులు..ఈ లక్షణాలతో పిట్టల్లా రాలిపోతున్న జనం!

Silent Heart Attack Symptoms: ప్రస్తుతం వేగవంతమైన జీవనశైలిలో మనలో చాలామందికి గుండె జబ్బులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. పని ఒత్తిడి, అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి, వ్యాయామం లేకపోవడం, అసమతుల్య ఆహారం కారణంగా, గుండెపోటు కేసులు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. వీటిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనది, నిశ్శబ్ద గుండెపోటు. ఇది సాధారణ గుండెపోటు లాగా తీవ్రమైన నొప్పిని కలిగించని వ్యాధి, కానీ నిశ్శబ్దంగా ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. నిశ్శబ్ద గుండెపోటు అంటే ఎటువంటి తీవ్రమైన లక్షణాలు లేకుండా సంభవించే గుండెపోటు. అటువంటి సందర్భాలలో.. వ్యక్తికి ఛాతీ నొప్పి లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి దీనిని తరచుగా సాధారణ వ్యాధిగా విస్మరిస్తారు. అయితే, ఇలా చేస్తే గుండె కండరం నెమ్మదిగా దెబ్బతింటుంది, ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది.

నిశ్శబ్ద గుండెపోటుకు ప్రధాన కారణం గుండె రక్త నాళాలలో కొలెస్ట్రాల్ లేదా కొవ్వు పేరుకుపోవడం. ఇది రక్త ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుంటుంది. అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ధూమపానం, ఒత్తిడి, ఊబకాయం అన్నీ ప్రధాన ప్రమాద కారకాలు. ముఖ్యంగా మహిళల్లో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు స్పష్టంగా లేనందున రోగ నిర్ధారణ ఆలస్యం అవుతుంది.

నిశ్శబ్ద గుండెపోటు లక్షణాలు:
ఛాతీలో తేలికపాటి ఒత్తిడి  
వీపు, మెడ, దవడ లేదా భుజంలో స్వల్ప నొప్పి
శ్వాస ఆడకపోవడం
అలసట, వికారం లేదా చెమట పట్టడం
నిద్ర భంగం లేదా మానసిక గందరగోళం

ఈ లక్షణాలు సాధారణ అసిడిటీ లేదా గ్యాస్ లాగా అనిపించినప్పటికీ, అవి గుండెపోటుకు సంకేతం కావచ్చు. డయాబెటిక్ రోగులు అంతగా నొప్పిని అనుభవించరు కాబట్టి, వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

ముఖ్యమైన అంశాలు:
మీరంతా రక్తపోటు, చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి.
ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు వ్యాయామం చేయండి లేదా నడవండి. వేయించిన, తీపి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోండి.
ధూమపానం, మద్యం సేవించడం పూర్తిగా మానేయండి. తగినంత నిద్ర పొందండి. మీ ఒత్తిడిని నియంత్రించండి. మీకు ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

Also REad: Kavya Maran SRH: కావ్యా పాప మాస్టర్ ప్లాన్..SRH టీమ్ నుంచి ముగ్గురు ఆటగాళ్లు ఔట్!

Also Read: IPL 2026: RCB ఫ్యాన్స్‌కు షాకింగ్ న్యూస్..విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్మెంట్..వేలం ముందే కీలక నిర్ణయం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

heart Healthsilent heart attackHeart attackheart attack CAREHeart Attack Symptoms

Trending News