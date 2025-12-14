Hair care in Winter: జుట్టు ఎడా పెడా రాలిపోతుందా..?.. బలమైన జుట్టుకు అమ్మమ్మల కాలంనాటి సీక్రెట్ చిట్కాలు..!

Strong hair care tips in winter season: సాధారణంగా ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరు ఉరుకుల పరుగుల జీవితం గడుపుతున్నారు. ఎప్పుడు తింటున్నారో.. ఎప్పుడు పడుకుంటున్నారో వారికే అర్థం కానీ పరిస్థితి. దీని ప్రభావం శరీరంపైన ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది చిన్న వయసులోనే అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటీవల యువత ఎక్కువగా చిన్న వయసులోనే చర్మంపై ముడతలు, వెంట్రుకలు రాలిపొవడం, జుట్టు చిట్లిపొవడం, తెల్లవెంట్రుకల వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
దీని వలన కొంత మంది బైటకు వెళ్లాలన్న నామోషిగా ఫీలవుతారు. జుట్టు పొడవుగా,బలంగా పెరగాలంటే.. మార్కెట్ లలో దొరికే అడ్డమైన నూనెలు వాడటంను అవాయిడ్ చేయాలి. కొబ్బరి నూనెలను మాత్రమే పెట్టుకొవాలి. అంతే కాకుండా.. కుంకుడు కాయలతో శుభ్రంగా షాంపు పెట్టుకొవాలి. అదే విధంగా ఆముదం నూనెలను జుట్టు కుదుళ్లు నుంచి పెట్టుకొవాలి. దీని వల్ల జుట్టు బలంగా స్ట్రాంగ్ గా మారుతుంది. అదేవిధంగా చుండ్రు సమస్యల్ని మెంతులపేస్ట్ దూరం చేస్తుంది.
ఇంకా మందరంపూలను ఎండబెట్టాలి. వాటిని గ్రైండర్ లో వేయాలి. ఆ తర్వాత దీన్ని పౌడర్ లా చేసుకున్న తర్వాత కొబ్బని నూనెలొ వేసుకొవాలి. ఇలా చేసుకున్న నూనెను కొంచెం గొరువెచ్చగా చేసి ప్రతిరోజు రాత్రి తలకు మంచిగా అప్లై చేసుకొవాలి.
ఇలా చేస్తే జుట్టు రాలవడం, చిట్లడం వంటి సమస్యలకు శాశ్వతంగా బ్రేకులు పడాతాయి. అంతేకాకుండా.. ట్రాఫిక్ లో బైటకు వెళ్లేటప్పుడు తలకు తప్పకుండా స్కార్ఫ్ లేదా బట్టను చుట్టుకొవాలి. బైట నుంచి వచ్చాక తలస్నానం చేయాలి. ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే జుట్టురాలడం పూర్తిగా తగ్గుతుందని పెద్దలు చెబుతున్నారు.
