Fenugreek: మెంతులతో మ్యాజికల్‌ బెనిఫిట్స్‌.. ఇలా తింటే కడుపులో గ్యాస్‌ ఫసక్‌..!

Fenugreek Health Benefits: మెంతులు జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతాయి. ఇందులో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. మెంతుల్లో జీర్ణ ఎంజైమ్లు తోడ్పడుతాయి. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని నివారిస్తుంది. రాత్రంతా మెంతులు నానబెట్టి ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో మంచి బ్యాక్టిరియా పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు కూడా తోడ్పడుతాయి.
షుగర్ కంట్రోల్..
కొన్ని నివేదికల ప్రకారం రెగ్యులర్గా నానబెట్టిన వెంటనే తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో అదుపులో ఉంటాయి. మెంతుల నీరు జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. ఇన్సూలిన్ నిరోధకతకు కూడా తోడ్పడతాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. టైప్ 2 డయాబెటిస్ వారికి మంచిదిగా షుగర్ పెరగకుండా ఉంటుంది.
బరువు నిర్వహణ..
మెంతులు తీసుకోవడం వల్ల ఫైబర్ పుష్కలంగా అందుతుంది. కడుపు నిండిన అనుభూతిని కల్పిస్తుంది. దీని వల్ల అతిగా తినకుండా ఉంటారు. బరువు పెరగకుండా ఉంటారు. ఇందులో క్యాలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. మీ డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల మెటబాలిజం రేటు కూడా పెరుగుతుంది. మెంతులు రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే బరువు కూడా నిర్వహణలో ఉంటుంది.
మెంతులు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది స్కిన్కు మంచి గ్లో అందిస్తుంది. ఇందులో హెయిర్ ఫోలికల్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. చుండ్రు సమస్య కూడా మంచి రెమెడీ. మెంతులు నానబెట్టి జుట్టు అంతటికీ అప్లై చేసి తలస్నానం చేయడం వల్ల కూడా చుండ్రు సమస్య తగ్గిపోతుంది. దీంతో మీ హెయిర్ కాంతివంతంగా జుట్టు పెరుగుతుంది.
ఇది హార్మోనల్ అసమతుల్యతతో బాధపడుతున్న వాళ్లు కూడా మెంతులు తీసుకోవాలి. మెంతులు నానబెట్టిన నీటిని తాగటం ఉదయం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కడుపులో మంట, నొప్పి సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాదు ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే మెంతులు రెగ్యులర్ గా తీసుకోండి.
మెంతులు రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవాలి. ప్రతిరోజూ ఒక్క చెంచా రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయం వడగట్టుకుని తాగాలి. లేకపోతే ఉదయం మెంతులను మరిగించి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
