English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Fenugreek: మెంతులతో మ్యాజికల్‌ బెనిఫిట్స్‌.. ఇలా తింటే కడుపులో గ్యాస్‌ ఫసక్‌..!

Fenugreek: మెంతులతో మ్యాజికల్‌ బెనిఫిట్స్‌.. ఇలా తింటే కడుపులో గ్యాస్‌ ఫసక్‌..!

Fenugreek Health Benefits: రాత్రంతా మెంతులు నానబెట్టి ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. మన పూర్వీకుల కాలం నుంచి మెంతులు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మెంతులు తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో నిర్వహణలో ఉంటాయి. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడతాయి. ఉదయం పరగడపున తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 16, 2026, 07:25 PM IST

Trending Photos

Denmark VS India Currency: డెన్మార్క్ వెళ్తే లైఫ్ సెటిల్ అన్నయ్య..అక్కడ రూ. 1,00,000 సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో బెంజ్, ఆడి కార్లలో తిరగొచ్చు..!!
5
Denmark currency
Denmark VS India Currency: డెన్మార్క్ వెళ్తే లైఫ్ సెటిల్ అన్నయ్య..అక్కడ రూ. 1,00,000 సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో బెంజ్, ఆడి కార్లలో తిరగొచ్చు..!!
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌పై బిగ్‌అప్‌డేట్‌.. బడ్జెట్‌లోనే కీలక నిర్ణయం.. ఆ వెంటనే 22వ విడుత..!
5
PM Kisan 22nd installment
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌పై బిగ్‌అప్‌డేట్‌.. బడ్జెట్‌లోనే కీలక నిర్ణయం.. ఆ వెంటనే 22వ విడుత..!
Egypt VS Indian Rupee: ఈ మమ్మీల దేశంలో 100,000 భారతీయ రూపాయల విలువ ఎంతో తెలుసా? ఈ దేశ కరెన్సీ ఎంత బలంగా ఉందంటే..?
6
indian rupee
Egypt VS Indian Rupee: ఈ మమ్మీల దేశంలో 100,000 భారతీయ రూపాయల విలువ ఎంతో తెలుసా? ఈ దేశ కరెన్సీ ఎంత బలంగా ఉందంటే..?
Prabhas The Raja Saab Heroine: పెళ్లయిపోయిన స్టార్ హీరోతో ప్రభాస్ హీరోయిన్ రిలేషన్..!
5
Prabhas The Raja Saab
Prabhas The Raja Saab Heroine: పెళ్లయిపోయిన స్టార్ హీరోతో ప్రభాస్ హీరోయిన్ రిలేషన్..!
Fenugreek: మెంతులతో మ్యాజికల్‌ బెనిఫిట్స్‌.. ఇలా తింటే కడుపులో గ్యాస్‌ ఫసక్‌..!

Fenugreek Health Benefits: మెంతులు జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతాయి. ఇందులో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. మెంతుల్లో జీర్ణ ఎంజైమ్‌లు తోడ్పడుతాయి. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని నివారిస్తుంది. రాత్రంతా మెంతులు నానబెట్టి ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో మంచి బ్యాక్టిరియా పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు కూడా తోడ్పడుతాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 షుగర్ కంట్రోల్..
 కొన్ని నివేదికల ప్రకారం రెగ్యులర్‌గా నానబెట్టిన వెంటనే తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో అదుపులో ఉంటాయి. మెంతుల నీరు జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. ఇన్సూలిన్‌ నిరోధకతకు కూడా తోడ్పడతాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. టైప్ 2 డయాబెటిస్ వారికి మంచిదిగా షుగర్ పెరగకుండా ఉంటుంది.

 బరువు నిర్వహణ..
మెంతులు తీసుకోవడం వల్ల ఫైబర్ పుష్కలంగా అందుతుంది. కడుపు నిండిన అనుభూతిని కల్పిస్తుంది. దీని వల్ల అతిగా తినకుండా ఉంటారు. బరువు పెరగకుండా ఉంటారు. ఇందులో క్యాలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. మీ డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల మెటబాలిజం రేటు కూడా పెరుగుతుంది. మెంతులు రెగ్యులర్‌గా తీసుకుంటే బరువు కూడా నిర్వహణలో ఉంటుంది.

మెంతులు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది స్కిన్‌కు మంచి గ్లో అందిస్తుంది. ఇందులో హెయిర్ ఫోలికల్స్‌ డ్యామేజ్‌ కాకుండా కాపాడుతుంది. చుండ్రు సమస్య కూడా మంచి రెమెడీ. మెంతులు నానబెట్టి జుట్టు అంతటికీ అప్లై చేసి తలస్నానం చేయడం వల్ల కూడా చుండ్రు సమస్య తగ్గిపోతుంది. దీంతో మీ హెయిర్‌ కాంతివంతంగా జుట్టు పెరుగుతుంది.

ఇది హార్మోనల్ అసమతుల్యతతో బాధపడుతున్న వాళ్లు కూడా మెంతులు తీసుకోవాలి. మెంతులు నానబెట్టిన నీటిని తాగటం ఉదయం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కడుపులో మంట, నొప్పి సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాదు ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే మెంతులు రెగ్యులర్ గా తీసుకోండి.

మెంతులు రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవాలి. ప్రతిరోజూ ఒక్క చెంచా రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయం వడగట్టుకుని తాగాలి. లేకపోతే ఉదయం మెంతులను మరిగించి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

ALso Read:​  పండుగ రోజు అందంగా మెరిసిపోవడానికి.. ఈ ఒక్క ఫేస్‌ప్యాక్‌ అప్లై చేయండి!

ALso Read:​ ఖరీదైన క్రీములు అవసరం లేదు.. మన ఇంట్లోనే ఉన్న ఈ 7 పదార్థాలే నిజమైన బ్యూటీ సీక్రెట్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Fenugreek health benefitssoaked fenugreek seeds benefitsmethi seeds water benefitsfenugreek for digestionfenugreek for gas relief

Trending News