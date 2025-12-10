Sugar Spike Foods: షుగర్ ఉన్న వారి డైట్ తప్పనిసరిగ ఉండాలి. ముఖ్యంగా వారి డైట్ లో కొన్ని ఫుడ్స్ చేర్చుకోవద్దు. వీటివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెరిగిపోతాయి. ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి రాత్రి డిన్నర్ వరకు షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు తప్పకుండా డైట్లో మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల టైప్ 2 డయాబెటీస్, గుండె, క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
మీ డైట్ లో కొన్ని ఫ్రూట్స్ చేర్చుకోవడం మంచిది. ఇది ఎక్కువ రోజులు ప్రయోజనం లభిస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో నిర్వహణలో ఉంటాయి. షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు దూరంగా ఉండాల్సిన కొన్ని ఫుడ్స్ ఉన్నాయి.
అప్పడాలు..
కొన్ని నివేదికలకు ప్రకారం షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు అప్పడాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇందులో సోడియం అధికంగా ఉంటాయి. అంతే కాకుండా ఇది డీప్ ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి. అప్పడాల్లో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతాయి. అంతే కాదు రక్తపోటును పెంచే గుణం కూడా కలిగి ఉంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం. హైపర్ టెన్షన్ పెంచే అవకాశం కూడా ఉంది.
భుజీయా..
భుజీయా తీసుకోవటం వల్ల కూడా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగిపోతాయి. చాలా వరకు ఇది టీ టైంలో స్నాక్ రూపంలో తీసుకుంటారు. ఇందులో ఎక్కువ శాతం నూనె ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇందులో రిఫైన్ చేసిన పిండి, షుగర్ వాడతారు. క్రంచీగా తినడానికి రుచికరంగా ఉంటుంది. కానీ భుజీయా తినటం వల్ల బరువు పెరుగుతారు. కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరిగిపోతాయి. ఇది డయాబెటిస్కు కూడా దారితీస్తుంది. ఇందులో గ్లైసెమిక్ సూచీ కూడా ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. ఇది ప్రమాదకరం..
జిలేబి..
జిలేబి కూడా డీప్ ఫ్రై చేసిన ఫుడ్. కాబట్టి ఇది ప్రమాదం. ఇది చక్కెర సిరప్ లో డిప్ చేసి తయారు చేస్తారు. షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రమాదం. ఇందులో ఫ్యాట్ కూడా ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. ఇన్సూలిన్ నిరోధకత, ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యలు కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. జిలేబికి దూరంగా ఉండాలి..
సమోసా..
సమోసా కూడా రుచికరంగా ఉంటుంది. దీన్ని రిఫైన్ చేసిన పిండితో తయారుచేస్తారు. డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. కాబట్టి ఇది షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రమాదం. గుండె సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఈ సమోసా ఒబేసిటీ, జీర్ణ సమస్యలను తీసుకువస్తుంది. రాను రాను కార్డియో ఆరోగ్యం పై ప్రభావం పడుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
Read more: గీజర్ వాడుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం..!
Read more: బియ్యం పిండితో ఈ మాస్క్ వేస్తే కాంతివంతమైన చర్మం.. కొరియన్ గ్లాసీ స్కిన్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook