Sugarcane Juice: వారానికి ఒకగ్లాసు తాగితే అమృతం తాగినట్టే..రోగాలు అన్నీ ఇంటి బయటే!

Sugarcane Juice Benefits: చెరకు రసంలో తక్కువ మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో నీరు, ఎలక్ట్రోలైట్ లోపాన్ని నివారిస్తుంది. చెరకు రసం తక్షణ శక్తిని అందించడమే కాకుండా వేసవిలో చెమట, ఎండ శరీరాన్ని డీహైడ్రేట్ చేసి శక్తిని తగ్గిస్తుంది. తాజా చెరకు రసం మీ శరీరాన్ని రిఫ్రెష్ చేయడానికి ఒక ఆరోగ్యకరమైన మార్గం.
చెరకు రసంలో కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇందులో ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాల్షియంతో పాటు ఇతర ఎలక్ట్రోలైట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వేసవిలో శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడానికి చెరకు రసం అద్భుతమైనదని చెబుతారు.
చెరకు రసంలో పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో ఎలక్ట్రోలైట్లను నిర్వహిస్తుంది. ఇది కాలేయం సరిగ్గా పనిచేయడానికి సహాయపడుతుంది. చెరకు రసంలో తక్కువ మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది శరీరాన్ని హైడ్రేట్ చేస్తుంది. ఇది శరీరంలో నీరు, ఎలక్ట్రోలైట్ లోపాన్ని నివారిస్తుంది. మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది.
చెరకు రసంలో కొలెస్ట్రాల్, సోడియం పూర్తిగా ఉండవు. ఇది మూత్రపిండాలను కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. దీనిని తాగడం వల్ల మూత్రపిండాలు బలపడతాయి. ఇది మూత్ర విసర్జనకు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం ఉన్నవారు చెరకు రసం తాగడం మంచిది కాదు. దీనిలోని చక్కెర పరిమాణం అకస్మాత్తుగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని పెంచుతుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారం రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.
