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Sugarcane Juice Tips: వర్షాకాలంలో చెరకు రసం ఎక్కువగా తాగుతున్నారా? డాక్టర్లు చెప్పిన కీలక హెచ్చరికలు ఇవే!

Sugarcane Juice Sideeffects: వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉన్నా.. గాల్లో తేమ (హ్యుమిడిటీ) కారణంగా విపరీతమైన దాహం వేస్తుంటుంది. ఈ సమయంలో రోడ్డు పక్కన లభించే చల్లని చెరకు రసం తాగడానికి చాలామంది ఇష్టపడతారు. అయితే, వర్షాకాలంలో చెరకు రసం తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదా లేక అనారోగ్యాలకు దారితీస్తుందా అనే దానిపై నిపుణులు చెబుతున్న హెచ్చరికల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 31, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:07 PM IST
Sugarcane Juice Tips: వర్షాకాలంలో చెరకు రసం ఎక్కువగా తాగుతున్నారా? డాక్టర్లు చెప్పిన కీలక హెచ్చరికలు ఇవే!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Sugarcane Juice Tips: వర్షాకాలంలో చెరకు రసం ఎక్కువగా తాగుతున్నారా? డాక్టర్లు చెప్పిన కీలక హెచ్చరికలు ఇవే!
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