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డెంగీ బారినపడి ఐసీయూకి దగ్గరగా బాలీవుడ్ భామ.. వర్షాకాలంలో డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తున్న 5 లక్షణాలు ఇవే!

డెంగీ బారిన పడితే మరణాలు కూడా సంభవిస్తాయి. ప్రధానంగా ఈ వర్షాకాలంలో డెంగీ విజృంభిస్తుంది. అయితే, బాలీవుడ్‌ నటి స్వర భాస్కర్‌ కూడా ఇటీవల డెంగీ బారిన పడి ఆసుపత్రి ఐసీయూలో చికిత్స పొందారు. ఈ నేపథ్యంలో మీలో కూడా ఈ 5 లక్షణాలు కనిపిస్తే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి. అవి కచ్చితంగా డెంగీ లక్షణాలు కావచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 09, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:09 PM IST
డెంగీ బారినపడి ఐసీయూకి దగ్గరగా బాలీవుడ్ భామ.. వర్షాకాలంలో డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తున్న 5 లక్షణాలు ఇవే!
Image Credit: Dengue Symptoms:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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డెంగీ బారినపడి ఐసీయూకి దగ్గరగా బాలీవుడ్ భామ.. వర్షాకాలంలో డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తున్న 5 లక్షణాలు ఇవే!
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