/Postpartum Pregnancy: మదర్స్ డే స్పెషల్..తల్లిగా మారిన తర్వాత ఆడపిల్లలు తెలుసుకోవాల్సిన 10 సూత్రాలు!

Postpartum Pregnancy Depression: బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత మొదటి వారం కేవలం ఆనందం మాత్రమే కాదు..ప్రసవించిన తల్లి ఆరోగ్యం కూడా ఎంతో ముఖ్యమైన సమయం. ప్రసవం అనేది ఒక మారథాన్ లాంటిది. దాని కోలుకోవడానికి సరైన విశ్రాంతి, సంరక్షణ చాలా అవసరం. అయితే తొలిసారి ప్రసవించిన తల్లి తెలుసుకోవాల్సిన 10 ముఖ్యమైన అంశాల గురించి ఫెర్నాండెజ్ హాస్పిటల్ ప్రసూతి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ మైమూనా అహ్మద్ మాటల్లో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. రక్తస్రావం (లోకియా)
ప్రసవం తర్వాత కొన్ని వారాల పాటు రక్తస్రావం కావడం సహజం. దీనిని 'లోకియా' అంటారు. అయితే, ఒక గంటలోనే ప్యాడ్ పూర్తిగా తడిసిపోతున్నా, పెద్ద పెద్ద గడ్డలు పడుతున్నా, లేదా మీకు కళ్ళు తిరుగుతున్నట్లు అనిపించినా ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలి.
2. విశ్రాంతి అవసరం
మీ శరీరం తీవ్రమైన శ్రమ, రక్త నష్టం, హార్మోన్ల మార్పుల నుండి కోలుకుంటోంది. బిడ్డ నిద్రపోయినప్పుడు మీరు కూడా నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇంటి పనుల కోసం ఇతరుల సహాయం తీసుకోవడంలో తప్పులేదు.
3. నొప్పిని గమనించండి
సాధారణ ప్రసవం అయినా, సిజేరియన్ అయినా కొంత నొప్పి ఉండటం సహజం. కానీ కుట్ల దగ్గర విపరీతమైన నొప్పి, వాపు, ఎరుపు ఎక్కడం లేదా జ్వరం వస్తే అది ఇన్ఫెక్షన్కు సంకేతం కావచ్చు.
4. తల్లిపాలు శ్రేష్ఠం
తల్లిపాలు పట్టడం అనేది పుట్టకతో వచ్చే విద్య కాదు, అది తల్లి, బిడ్డ కలిసి నేర్చుకోవాల్సిన ప్రక్రియ. ప్రారంభంలో ఇబ్బందులు ఎదురైతే నిరాశ పడకండి. అవసరమైతే లాక్టేషన్ కౌన్సిలర్ (తల్లిపాల నిపుణుల) సలహా తీసుకోండి.
5. భావోద్వేగాల ప్రవాహం (బేబీ బ్లూస్)
హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల మొదటి వారంలో ఏడుపు రావడం, కోపం, ఆందోళన కలగడం సాధారణం. కానీ ఈ బాధ తగ్గకుండా రోజురోజుకూ పెరుగుతుంటే, అది 'పోస్ట్పార్టమ్ డిప్రెషన్' కావచ్చు. మీ మనసులోని మాటను కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి.
6. పౌష్టికాహారం, హైడ్రేషన్
ప్రసవ నొప్పుల నుంచి కోలుకోవడానికి, పాలు పడటానికి మీకు అదనపు శక్తి అవసరం. తగినంత నీరు తాగుతూ, పీచు పదార్థం (ఫైబర్), ప్రోటీన్లు ఉన్న ఆహారాన్ని చిన్న చిన్న విరామాలలో తీసుకుంటూ ఉండండి.
7. ఇన్ఫెక్షన్ల పట్ల అప్రమత్తత
శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరగడం, యోని స్రావాల నుండి దుర్వాసన రావడం, లేదా మూత్ర విసర్జనలో మంట వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్కు సమాచారం అందించాలి.
8. పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఆరోగ్యం
ప్రసవం వల్ల బలహీనపడిన పెల్విక్ కండరాలను పునరుద్ధరించడానికి సున్నితమైన వ్యాయామాలు (కెగెల్ వ్యాయామాలు) చేయండి. ఇది భవిష్యత్తులో మూత్రాశయ నియంత్రణ సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది.
9. ఫాలో-అప్ చెకప్లను మర్చిపోవద్దు
మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు అనిపించినా, డాక్టర్ సూచించిన ప్రసవనంతర తనిఖీలకు వెళ్లడం తప్పనిసరి. మీ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇవి చాలా ముఖ్యం.
10. చివరిగా ఇది ముఖ్యం
ప్రతి తల్లి కోలుకునే తీరు వేరుగా ఉంటుంది. వేరొకరితో మిమ్మల్ని పోల్చుకోవద్దు. మీరు ఒక అద్భుతమైన పనిని పూర్తి చేసారు, కాబట్టి మీ శరీరానికి తగినంత సమయం ఇవ్వండి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook