Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /హెల్త్
  • /బాదం, వాల్‌నట్స్ కంటే పవర్‌ఫుల్.. తక్కువ క్యాలరీలు, విటమిన్లు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండే సూపర్ నట్ ఇదే!

బాదం, వాల్‌నట్స్ కంటే పవర్‌ఫుల్.. తక్కువ క్యాలరీలు, విటమిన్లు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండే 'సూపర్ నట్' ఇదే!

ఆరోగ్యకరమైన డైట్‌లో గింజలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వీటిని డైట్‌లో చేర్చుకోవాలని వైద్యులు కూడా సూచిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా గింజలను నానబెట్టి తీసుకోవడం మంచిది, ఎందుకంటే వీటిలో ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. శరీర ఆరోగ్యానికి ఇవి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటున్నది బాదం గురించి కాదు, వాటికంటే ఎక్కువ ఖనిజాలు కలిగిన మరొక గింజ గురించి మీకు తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 14, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:08 PM IST
బాదం, వాల్‌నట్స్ కంటే పవర్‌ఫుల్.. తక్కువ క్యాలరీలు, విటమిన్లు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండే 'సూపర్ నట్' ఇదే!
Image Credit: Nutrient Rich Nuts:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Amravati: రాత్రివేళ గజ్జెలు, ఏడుపుల శబ్దాలు.. హస్టల్ నుంచి 608 మంది విద్యార్థులు పరార్.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
2
3
4
5