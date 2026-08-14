Nutrient Rich Nuts: సాధారణంగా గింజలు అంటే బాదం లేదా వాల్నట్స్ అని అనుకుంటారు. వీటిని నానబెట్టి తీసుకోవడం ఆరోగ్యకరం. కానీ వీటికంటే ఎక్కువ పోషకాలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగిన సింగడాల కాయలు (చెస్ట్ నట్స్) కూడా ఉన్నాయి. ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం, గింజల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల అవి కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. బాదం లేదా వాల్నట్స్లో పోషకాలు, తక్కువ క్యాలరీలు ఉంటాయి. అయితే వీటి కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉన్న గింజలు ఉంటాయని మీరు నమ్ముతారా?
చెస్ట్ నట్స్ తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది, ముఖ్యంగా ఈ వర్షాకాలం, చలికాలంలో వీటిని తీసుకోవాలి. న్యూట్రిషన్ ఫౌండేషన్ ప్రకారం, వీటిలో ఫైబర్, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, విటమిన్ B6 పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉండే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. నీరసాన్ని తగ్గిస్తాయి.
అంతేకాకుండా, ఈ చెస్ట్ నట్స్లో క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. వీటిలోని విటమిన్ B6 నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది. వీటిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఈ పచ్చి చెస్ట్ నట్స్ను పది రోజులు నానబెట్టి తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీటిని నానబెట్టిన తర్వాత వేయించి లేదా మరిగించి కూడా తీసుకోవచ్చు, తద్వారా ఇవి సులభంగా జీర్ణమవుతాయి.
డైట్లో చేర్చుకునే విధానం..
ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయి కాబట్టి మన డైట్లో సులభంగా చేర్చుకోవచ్చు. వీటిని ఉదయం ఓట్స్, మిల్క్, పాన్కేక్స్, సలాడ్స్ లేదా బ్లూబెర్రీస్తో కలిపి తీసుకోవచ్చు.
వీటిలో కొలెస్ట్రాల్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇవి గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. సింగడాల కాయలలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుంది. వీటిలో ఉండే పీచు పదార్థం వల్ల కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది, తద్వారా అతిగా తినకుండా బరువు పెరగకుండా ఉండవచ్చు.
ఈ కాయలను చాట్ రూపంలో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఉప్పు, చాట్ మసాలా, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం కలిపి వీటిని తీసుకోవచ్చు. వీటిని ఉడకబెట్టి స్నాక్లాగా కూడా డైట్లో చేర్చుకోవచ్చు. ఇవి తినడానికి ఎంతో అనువైన, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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