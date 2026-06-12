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Health Care: ఈ అలవాట్లు మీకున్నాయా..? వెంటనే అలర్ట్ అవ్వండి..!

Health Care:నిద్రలేమి, ఒత్తిడి, చెడు ఆహారపు అలవాట్లు, ఎక్కువ గంటలు పని చేయడం వంటి అంశాలు మెదడు ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరైన నిద్ర, సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామం ద్వారా మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 12, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:07 PM IST
Health Care: ఈ అలవాట్లు మీకున్నాయా..? వెంటనే అలర్ట్ అవ్వండి..!
Image Credit: brain health(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Health Care: ఈ అలవాట్లు మీకున్నాయా..? వెంటనే అలర్ట్ అవ్వండి..!
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