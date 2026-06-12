/Health Care: ఈ అలవాట్లు మీకున్నాయా..? వెంటనే అలర్ట్ అవ్వండి..!

Health Care:ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు, ఎక్కువ గంటలు పని చేయడం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఇవి కేవలం శారీరక ఆరోగ్యాన్నే కాదు, మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రముఖ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఆర్. ఎన్. కోమల్ కుమార్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి మెదడుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు శరీరంలో కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ స్థాయులు పెరుగుతాయి. దీని వల్ల జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం, ఏకాగ్రత లోపించడం, ఆందోళన, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
అలాగే నిద్ర కూడా మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యమైనది. మనం నిద్రపోతున్న సమయంలో మెదడు తనను తాను పునరుద్ధరించుకుంటుంది. ముఖ్యంగా డీప్ స్లీప్ మరియు REM స్లీప్ దశల్లో జ్ఞాపకాలను నిల్వ చేయడం, భావోద్వేగాలను నియంత్రించడం వంటి ముఖ్యమైన పనులు జరుగుతాయి. రోజూ సరిపడా నిద్ర లేకపోతే ఏకాగ్రత తగ్గిపోవడంతో పాటు భవిష్యత్తులో డిమెన్షియా వంటి సమస్యల ప్రమాదం కూడా పెరగవచ్చు.
ఆహారపు అలవాట్లు కూడా మెదడు పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఎక్కువగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, చక్కెర పదార్థాలు, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో వాపు పెరిగి మెదడు పనితీరు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. మరోవైపు కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉన్న ఆహారం మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
ఎక్కువ గంటలు కూర్చొని పనిచేసే ఉద్యోగాలు కూడా ప్రమాదకరమే. శారీరక వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల మెదడుకు రక్తప్రసరణ తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా ఒత్తిడి పెరిగి నిద్ర నాణ్యత కూడా తగ్గిపోతుంది. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు నడక లేదా మోస్తరు వ్యాయామం చేయడం మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో సహాయపడుతుంది.
నిద్రలేమి వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఒత్తిడి కారణంగా ఆహారపు అలవాట్లు మారిపోతాయి. చెడు ఆహారం నిద్రను మరింత దెబ్బతీస్తుంది. ఇలా ఈ సమస్యలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.
మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే రోజుకు 7 నుంచి 9 గంటల నిద్ర, సమతుల్య ఆహారం, క్రమం తప్పని వ్యాయామం, ఒత్తిడి నియంత్రణ చాలా అవసరం. అలాగే కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సమయం గడపడం, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం కూడా మెదడును చురుకుగా ఉంచుతుంది.
జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలు, మూడ్ మార్పులు లేదా నిద్ర సమస్యలు ఎక్కువకాలం కొనసాగితే తప్పకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలి. సరైన సమయంలో జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా మెదడు ఆరోగ్యాన్ని దీర్ఘకాలం కాపాడుకోవచ్చు.
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