/రోజుకు సరిపడా నీళ్లు తాగడం మొదలుపెడితే.. మీ శరీరంలో జరిగే ఆ 5 ఊహించని మార్పులివే!

Drinking Adequate Water: సాధారణంగా మీ మూత్రం రంగును బట్టి మీరు ఎంత హైడ్రేటెడ్గా ఉన్నారో లేదా ఎంత మొత్తంలో ద్రవ పదార్థాలు తీసుకున్నారో తెలుసుకోవచ్చు. నీటిని సరైన మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల ప్రతిరోజూ అవసరమైన శక్తి లభిస్తుంది. మీ చర్మం కూడా మృదువుగా మారుతుంది. దీనితో పాటు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యం. రెగ్యులర్గా తగినంత నీరు తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో ఐదు అద్భుతమైన మార్పులను చూడవచ్చు.
మీరు తగినంత నీరు తాగుతున్నారో లేదో మీ యూరిన్ రంగు ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సాధారణంగా యూరిన్ లేత రంగులో ఉంటే, మీరు సరిగ్గా హైడ్రేటెడ్గా ఉన్నారని అర్థం. ఒకవేళ మీ యూరిన్ ముదురు పసుపు లేదా గోధుమ రంగులో ఉంటే, మీరు మరింత నీరు తీసుకోవాలని అర్థం. అయితే, విటమిన్ బి లేదా ఐరన్ వంటి డైటరీ సప్లిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా యూరిన్ రంగు మారవచ్చని గమనించాలి.
మీరు సరైన మోతాదులో క్రమం తప్పకుండా నీరు తీసుకోవడం వల్ల బరువును కూడా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. సాధారణంగా మీ శరీర బరువులో ఒకటి లేదా రెండు శాతం తగ్గితే, మీరు సరిగ్గా నీరు తీసుకుంటున్నారని అర్థం. తగినంత నీరు తీసుకోవడం వల్ల బరువు నిర్వహణ సులభమవుతుంది.
క్రమం తప్పకుండా సరైన మోతాదులో నీరు తీసుకోవడం వల్ల మీరు డీహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా ఉంటారు. దీనివల్ల అతిగా దాహం వేయడం, నోరు ఎండిపోవడం, తలనొప్పి, నీరసం, తల తిరగడం, ఎక్కువగా చెమట పట్టడం, కండరాల నొప్పులు, రక్తపోటు ఉన్నవారికి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. అలాగే, తగినంత నీరు తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీ స్టోన్స్ మరియు దీర్ఘకాలిక మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు రావు.
సరైన మోతాదులో నీరు తీసుకోవడం వల్ల కేవలం ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు, మెదడు పనితీరు కూడా మెరుగుపడుతుంది. ప్రతిరోజూ డీహైడ్రేషన్ వల్ల మీ శరీర బరువు తగ్గితే, మూడ్ స్వింగ్స్, నీరసం, ఆందోళన వచ్చే అవకాశం ఉంది. డీహైడ్రేషన్కు గురవడం వల్ల మెదడు యొక్క ఆలోచనా సామర్థ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది. సరైన మోతాదులో నీరు తీసుకోవడం వల్ల చర్మ ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడి, చర్మం ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. అయితే, కేవలం నీటిని మాత్రమే కాకుండా ప్రతిరోజూ శారీరక శ్రమ కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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