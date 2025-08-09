English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Migraine: మైగ్రేన్ అంటే తలలో ఒకవైపు వచ్చే తీవ్రమైన నొప్పి. ఇది వస్తే భరించడం చాలా కష్టం. కానీ కొన్ని సులభమైన చిట్కాలతో దీన్ని నివారించవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 9, 2025, 05:03 PM IST

Migraine Relief Tips: మస్త్ పరేషాన్ చేస్తున్న మైగ్రేన్.. ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో ఎలా నివారించుకోవచ్చంటే..!

Say Goodbye to Migraine:  మైగ్రేన్‌.. పార్శ్వపు త‌ల‌ నొప్పి అయినటువంటి మైగ్రేన్ ను భ‌రించ‌డం చాలా క‌ష్ట‌మే. అయితే ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాల‌తో దీన్ని దూరం చేసుకోవ‌డం చాలా సుల‌భం. మైగ్రేన్ ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుని ముందస్తుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ సమస్యను అదుపు చేయడం సులభం అని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. 

ఏ వయస్సు వారికి వచ్చే ఛాన్స్..
ఈ మైగ్రేన్ నొప్పి పిల్లలు, పెద్దలు, వృద్ధులు ఎవరినైనా బాధించవచ్చు. అయితే 20 నుంచి 40 సంవత్సరాల వయస్సు వారిలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. సాధారణ తలనొప్పి కొన్ని నిమిషాలు ఉండి పోతే.. మైగ్రేన్ రోజుల తరబడి ఇబ్బంది పెడుతుంది. 

లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి..
మైగ్రేన్ లక్షణాలు గుర్తించడం సులభం. తలలో ఒకవైపు లేదా కంటి వెనుక నొప్పి మొదలవుతుంది. తలపై బాగా కొట్టినట్టు లేదా పగిలిపోయేలా నొప్పి ఉంటుంది. కళ్లు మసకమసకలాడటం, అలసట, చిరాకు, వెలుగు లేదా శబ్దాలను భరించలేకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. నిద్ర లేకపోవడం, ఒత్తిడి, బిగ్గరగా శబ్దాలు, సినిమాలు, పబ్‌లకు వెళ్లడం, మద్యం లేదా మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడం వంటివి మైగ్రేన్‌కు కారణమవుతాయి. మొదట్లో నెలకు ఒకసారి వచ్చే ఈ నొప్పి, క్రమంగా ఐదారు సార్లు వచ్చేలా పెరగవచ్చు. దీనివల్ల ఏ పనీ చేయలేని పరిస్థితి వస్తుంది.

అంతా మీ చేతుల్లోనే.. 
మైగ్రేన్‌ను నియంత్రించడం మీ చేతుల్లోనే ఉంది. రోజూ సరిపడా నిద్రపోవాలి. సమయానికి ఆహారం తీసుకోవాలి. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండాలి. పెద్దపెద్ద శబ్దాలు, డీజే వంటి వాటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. మద్యం, మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. నొప్పిని ప్రేరేపించే ఆహారాలను కూడా మానేయాలి.

డాక్టర్స్ సలహా తీసుకోవాలి..
అయితే ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా నొప్పి తగ్గకపోతే వెంటనే డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలి. సమస్యను త్వరగా గుర్తించి చికిత్స పొందితే మైగ్రేన్‌ను అదుపులో ఉంచవచ్చు. డాక్టర్లు సూచించిన మందులు వాడితే నొప్పి తీవ్రత తగ్గుతుంది. వేర్వేరు ఆరోగ్య సమస్యలున్న వారికి మందులు కూడా వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఈ మందుల వల్ల జుట్టు రాలడం, బరువు పెరగడం, నెలసరి సమస్యలు వంటి దుష్ప్రభావాలు రావచ్చు. కానీ డాక్టర్ సూచనల ప్రకారం క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడితే.. మైగ్రేన్ నొప్పి పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

