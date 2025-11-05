Diabetes: క్రోమియం పుష్కలంగా టాప్‌ 5 ఫుడ్స్‌.. షుగర్‌ ఎప్పటికీ కంట్రోల్‌..!

Top 5 Diabetes Diet: క్రోమియం పుష్కలంగా ఉండే సూపర్ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంచుతాయి. టాప్ 5 ఫుడ్స్ క్రోమియం ఉండే ఆహారాలు జాబితా ఇదే తెలుసుకుందాం.
బ్రోకోలీ..
బ్రోకోలీ సూపర్ ఫుడ్. ఇందులో సహజంగా క్రోమియం ఉండే లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంచుతాయి. బ్రోకోలీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్స్, ఫైబర్ ఉంటాయి.
తృణ ధాన్యాలు..
ఓట్స్, బ్రౌన్ రైస్, బార్లీ వంటివి డైట్లో చేర్చుకోవాలి. డయాబెటీస్ రోగులకు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎప్పటికీ అదుపులో ఉంచుతాయి. తృణ ధాన్యాలలో ఫైబర్ రక్తంలో షుగర్ పెరగకుండా తక్షణ శక్తి పెరుగుతుంది.
గుడ్లు..
గుడ్లలో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇందులో క్రోమియం కూడా ఉంటంది. గుడ్లను స్నాక్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర కూడా కూడా అదుపులో ఉంటాయి.
గ్రీన్ బీన్స్..
గ్రీన్ బీన్స్లో క్యాలరీలు తక్కువ ఉంటాయి. ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. గ్రీన్ బీన్స్లోని క్రోమియం సలాడ్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు.
గింజలు, విత్తనాలు..
గింజలు, విత్తనాలు.. సన్ఫ్లవర్ గింజల్లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. గింజలు, విత్తనాలు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
Also Read: Diabetes: డయాబెటీస్ ఉంటే పొరపాటున తినకూడని 10 ఫుడ్స్ ఇవే..
Also Read: Coriander: ఈ నీళ్లు తాగితే నిమిషాల్లో గ్యాస్ ఫసక్.. అజీర్తికి చెక్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook