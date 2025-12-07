Fiber: ఫైబర్‌ ఎక్కువగా ఉండే ఈ టాప్‌ 5 పండ్లు తింటే.. జీర్ణ ఆరోగ్యం, షుగర్‌ కంట్రోల్‌..

Top 5 Fiber Rich Foods: ఫైబర్ రిచ్ పండ్ల జాబితా తెలుసుకుందాం. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. అంతేకాదు గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. చలికాలం ఈ ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థ కూడా బలపడుతుంది. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల బరువు కూడా పెరగకుండా ఉంటారు. ఇది కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఎక్కువ సమయం పాటు కలిగిస్తుంది తద్వారా బరువు పెరగకుండా ఉంటారు.
ప్యాషన్ ఫ్రూట్..
ప్యాషన్ ఫ్రూట్.. ఇది చాలామందికి పరిచయం లేని పండు. కానీ విదేశాలు మంచి పేరు ఉంది. ఫైబర్ ఫ్రూట్ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో కరిగే , కరగని ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువ శాతం ఉండటం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. అంతేకాదు గట్ ఆరోగ్యానికి సహాయపడి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. ప్రతిరోజు ఫైబర్ ఉండే ఈ ప్యాషన్ ఫ్రూట్ తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది.
జామ..
జామలో కూడా ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. ఇందులో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. రక్తంలో చక్కెర అదుపులో ఉంచుతుంది. అందుకే డయాబెటిస్ వారు జామ పండు తీసుకుంటారు. ఇందులో కరగని ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. జామపండు ఒక ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే పండు.
పీయర్ పండు..
పీయర్ కూడా కరిగే ఫైబర్. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల దీర్ఘకాలిక మలబద్దక సమస్య కూడా ఇది మంచి రెమెడీ. ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉండటం వల్ల కడుపు ఆరోగ్యానికి మంచిది. వీటిని కొన్ని రకాల పండ్లతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
రాజ్బెరీ..
రాజ్బెరీ అనేది ఒక బెర్రీ జాతికి చెందిన పండు. స్ట్రాబెరీ, బ్లూబెర్రీ వంటి జాతికి చెందిన పండ్లలో కరిగే ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇది మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. రక్తంలో చక్కెరను నిర్వహిస్తాయి. ఇందులో కరగని ఫైబర్ ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడి పొలీఫెనల్స్ గట్ ఆరోగ్యానికి మంచివి.
యాపిల్స్..
వైద్యులు చెప్పినట్లుగానే ప్రతిరోజు ఒక యాపిల్ తినటం వల్ల రోగాలకు దూరంగా ఉంటారు. యాపిల్లో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇందులో పెక్టిన్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి.. మంచి కొలెస్ట్రాల స్థాయిలను పెంచుతాయి.. రెగ్యులర్గా యాపిల్ తీసుకోవడం వల్ల చర్మ ఆరోగ్యాలతో పాటు షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది.
వీటితోపాటు అరటిపండు, కీవీ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఫైబర్ కలిగి ఉంటుంది. ఇవి జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచివి. రక్తంలో చక్కెర నిర్వహిస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాదు బ్లాక్ బెర్రీ పండు వంటివి కూడా డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచివి. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువ శాతం ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఎక్కువ సమయం పాటు కల్పిస్తాయి. కాబట్టి అతిగా తినకుండా ఉంటారు. బరువు పెరగకుండా ఉంటారు.
