Cholesterol:  కొలెస్ట్రాల్‌ తగ్గి.. కార్డియో ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ఈ 5 ఫుడ్స్‌ తినండి..

Cholesterol Cut Foods: కొలెస్ట్రాల్ మన శరీరంలో ఎక్కువైతే గుండె ప్రమాదంలో పడుతుంది. బ్రిటిష్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ ప్రకారం కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ తో హార్ట్ ఎటాక్, స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. కొలెస్ట్రాల్ పెరగకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అయితే ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం కొలెస్ట్రాల్ మెరుగు చేసే కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. దీంతో మీ గుండె ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది.
కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే డైట్ ఎప్పటికప్పుడు తీసుకోవడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ నిర్వహణలో ఉంటుంది. కార్డియో ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ డైట్ లో చేర్చుకోవాలి. ప్రధానంగా పొటాషియం పుష్కలంగా ఉండే అరటిపండు, బీట్ రూట్ చేర్చుకోవడం వల్ల గుండె ప్రమాదం తగ్గుతుంది. మరో నివేదిక ప్రకారం కార్డియా ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ప్లాంట్ ఆధారిత ఫుడ్స్ డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల 27% కార్డియో సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.
మన డైలీ డైట్ లో ఓట్స్, తృణధాన్యాలు చేర్చుకోవడం వల్ల ఇందులోని ఫైబర్, ఓట్,స్ బార్లీ ఆరోగ్యం బాగుపడేలా చేస్తాయి. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోయి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెంచుతాయి. అంతే కాదు బ్లడ్ సర్కులేషన్ కూడా మెరుగవుతుంది.
బీన్స్ లో కూడా కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గించేసి కడుపునిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. అంతేకాదు బరువు నిర్వహణలో ఉంటుంది. ప్రధానంగా కొన్ని రకాల పండ్లు, కూరగాయలు కూడా చేర్చుకోవాలి. యాపిల్స్, గ్రేప్స్, నిమ్మ జాతి పండ్లు తీసుకోవడం వల్ల కూడా శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గిపోతాయి.
మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలంటే బాదం, వాల్నట్స్ వంటివి కూడా చేర్చుకోవాలి. ఇంకా ఆలివ్ ఆయిల్, సన్ ఫ్లవర్, కెనోలా ఆయిల్ వంటివి తీసుకోవాలి. ఇది కొవ్వును తగ్గించేస్తాయి. ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే సాల్మన్, మెకారల్ చేపలు తీసుకోవడం వల్ల మీ గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
