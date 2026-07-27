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చేపలు తినరా? ఫర్వాలేదు.. ఈ 5 గింజలు తింటే ఒమేగా-3 డబుల్ డోస్ గ్యారంటీ!

చేపలలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.. అందుకే వారానికి ఒకసారైనా చేపలు తినాలని చెబుతుంటారు. అయితే చేపలు తినలేని వారి కోసం ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సమృద్ధిగా ఉండే కొన్ని గింజలు, విత్తనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 27, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:33 PM IST
చేపలు తినరా? ఫర్వాలేదు.. ఈ 5 గింజలు తింటే ఒమేగా-3 డబుల్ డోస్ గ్యారంటీ!
Image Credit: Omega 3S Seeds:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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చేపలు తినరా? ఫర్వాలేదు.. ఈ 5 గింజలు తింటే ఒమేగా-3 డబుల్ డోస్ గ్యారంటీ!
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