/చేపలు తినరా? ఫర్వాలేదు.. ఈ 5 గింజలు తింటే ఒమేగా-3 డబుల్ డోస్ గ్యారంటీ!

Omega 3S Seeds: మన రోజువారీ ఆహారంలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉండే పదార్థాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఇందులో ఒమేగా 3 యాసిడ్ కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది చేపలలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది, కానీ నాన్-వెజ్ తినలేని వారు కొన్ని రకాల గింజలు, విత్తనాల ద్వారా దీనిని పొందవచ్చు. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి, అంతేకాకుండా వీటిలో AHA, DHA కూడా ఉంటుంది.
చియా సీడ్స్...
చియా సీడ్స్లో మొక్కల ఆధారిత ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. వీటిలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు 60 శాతం వరకు ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మంచి మూలంగా చెప్పవచ్చు. వీటిని నానబెట్టి తీసుకోవాలి. అప్పుడే అవి శరీరానికి అందుతాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి. యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి కొలెస్ట్రాల్, మంట, బీపీని కూడా అదుపు చేస్తాయి. వీటిలో మెగ్నీషియం కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది.
అవిసె గింజలు...
అవిసె గింజలలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవాలని వైద్యులు కూడా సూచిస్తారు. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడటమే కాకుండా, శరీరంలోని మంటను తగ్గిస్తాయి. బీపీతో బాధపడేవారు అవిసె గింజలను తీసుకోవచ్చు. వీటిలో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల గుండెకు మంచిది. అంతేకాదు, ఇవి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉండి, ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ నుండి శరీరాన్ని కాపాడతాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్, క్యాన్సర్తో బాధపడేవారు వీటిని తీసుకోవాలి.
వాల్నట్స్...
వాల్నట్స్ కూడా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కలిగి ఉన్న మొక్కల ఆధారిత నట్. చియా విత్తనాల మాదిరిగానే వీటిలో కూడా ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటుంది. రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం వీటిని తీసుకోవాలి. వాల్నట్స్ మనం స్మూథీ రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు.
గుమ్మడి గింజలు...
గుమ్మడి గింజల్లో కూడా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి మంచివి. గుమ్మడి గింజలను క్రమం తప్పకుండా నానబెట్టి తీసుకోవచ్చు. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్, బీపీని తగ్గిస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఇవి క్యాన్సర్ కణాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడతాయి. వీటిలోని గుణాలు ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుండి మనల్ని రక్షిస్తాయి. ప్రధానంగా గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నీషియం, జింక్ కూడా ఉంటాయి, ఇవి రోగనిరోధక వ్యవస్థకు ఎంతో కీలకం.
పిస్తా...
పిస్తా అనేది చాలామందికి ఇష్టమైన నట్. ఇది పోషకాల గని. పిస్తా తీసుకోవడం ద్వారా మీకు ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అందుతాయి. ఇందులో మంచి మోతాదులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. వీటిలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. అలాగే విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉండటం వల్ల ఇవి బరువు నిర్వహణకు, షుగర్ కంట్రోల్ , రోగనిరోధక శక్తికి కూడా మంచివి.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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