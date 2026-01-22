English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Fiber: మీ డైట్‌లో ఫైబర్‌ కావాలా? ఈ 10 పుడ్స్‌ తినాల్సిందే..!

Top 10 Fiber Foods: మన శరీరానికి విటమిన్స్, ఖనిజాలు ఎంతో అవసరం. అదేవిధంగా ఫైబర్ ఉండే ఆహారాలు కూడా డైట్లో చేర్చుకోవాలి. తద్వారా దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు మంచి రెమిడీ అవుతుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవటం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కూడా ఎక్కువ సమయం పాటు కలుగుతుంది. తద్వారా అతిగా తినకుండా ఉంటారు. బరువు పెరగకుండా ఉంటారు. వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవాళ్లు కచ్చితంగా డైట్ లో చేర్చుకోవాల్సిందే. అయితే ఫైబర్ అధికంగా ఉండే టాప్ 10 ఫుడ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 22, 2026, 05:45 PM IST

Top 10 Fiber Foods: మన శరీరానికి ఫైబర్ ఎంతో ముఖ్యం. దీని డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య కూడా రెమిడీ అవుతుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే టాప్ 10 ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా బూస్టింగ్ ఇస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర నియంత్రిస్తాయి. ప్రాణాంతక సమస్యలకు కూడా ఇది మంచి రెమిడీ. తద్వారా కార్డియో ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఫుడ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. 

ఓట్స్‌లో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది బీటా గ్లూకాన్, కరిగే ఫైబర్. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగుకు ఎంతో ముఖ్యం. ఓట్స్ తినడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కూడా ఎక్కువ సమయం పాటు కలుగుతుంది. తద్వారా అధికంగా తినకుండా ఉంటారు. బ్రేక్ ఫాస్ట్‌లో ఓట్స్ చేర్చుకోవచ్చు.

 బ్రోకోలి ఇది క్రూసిఫెరస్‌ జాతికి చెందిన కూరగాయ. దీన్ని కూడా డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల మన శరీరాన్ని కావలసిన ఫైబర్ అందుతుంది. బ్రోకోలిలో ఫైబర్ తో పాటు సల్ఫర్ ఉంటుంది. ఇది కడుపు నొప్పి, మంట సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది. తద్వారా మీ జీర్ణ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

 యాపిల్స్ లో కూడా పెక్టిన్‌ ఉంటుంది. ఇది కరిగే ఫైబర్. ఇది ఫ్రీ పోయాటిక్ ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు, మంచి బ్యాక్టిరియా పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. అంతేకాదు యాపిల్‌ కూడా జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. దీన్ని డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల మలబద్దక సమస్య కూడా తగ్గిపోతుంది. షుగర్ తో బాధపడుతున్న వారు కూడా యాపిల్ తినవచ్చు. ప్రతిరోజు ఒక యాపిల్ తినడం వల్ల ఆరోగ్యం మన వైద్యులు కూడా చెబుతుంటారు.

క్యారట్స్‌లో కూడా కరగని ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు మంచి రెమెడీ. మంచి పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. క్యారెట్స్ తినడం వల్ల కంటి చూపు కూడా మెరుగవుతుంది. 

వెల్లుల్లి ప్రతి వంటగదిలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో అల్లిసిన్‌ ఉంటుంది. రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల కడుపు ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఉదయం పరగడుపున తీసుకుంటే మరింత మంచిది. ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. సీజనల్ జబ్బులు మన చుట్టు ముట్టకుండా తోడ్పడుతుంది. వెల్లుల్లి గట్ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. ఇందులో యాంటీ మైక్రోబియాల్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. 

 అరటిపండులో కూడా ప్రీబయోటిక్ ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇందులో పొటాషియం కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. అరటిపండు తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. ఇది గ్యాస్ ,అజీర్తి సమస్యను తగ్గిస్తుంది.

 పాలకూర వారంలో కనీసం రెండు మూడు సార్లు అయిన తినాలి. ఇందులో కరగని ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం వల్ల కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొన్ని రకాల ఆకుకూరలు కూడా ఉన్నాయి. వీటిని రెగ్యులర్ గా డైట్ లో చేర్చుకోవాలి.

 అవకాడో ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలం. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యాన్ని కూడా మేలు చేస్తాయి. ఇది ఖనిజాలను త్వరగా గ్రహిస్తుంది. ఇది మైక్రోబియాల్ బ్యాలెన్స్ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా మీ జీర్ణ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. 

 స్వీట్ పొటాటో.. ఇందులో కూడా ఫైబర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఫైబర్ ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. ఇందులో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మంచి బ్యాక్టీరియా కలిగి ఉంటుంది. స్వీట్ పొటాటో రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల చర్మ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

 అవిసె గింజల్లో కూడా ఫైబర్ పుష్కలం. ఇందులో డైటరీ ఫైబర్ ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు మంచి రెమిడీ. ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. దీంతో పాటు బాదం వంటివి కూడా డైట్లో చేర్చుకోవాలి. ఇందులో ఫైబర్ ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. నానపెట్టిన బాదం తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం తీసుకోవాలి.

