Haemoglobin: హిమోగ్లోబిన్ పెంచే 5 ఫుడ్స్‌.. మీ డైట్‌లో చేర్చుకుంటే ఎర్ర రక్తకణాలు డబుల్..

Haemoglobin Increase Foods: హిమోగ్లోబిన్ సహజంగా పెంచే కొన్ని ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. మన శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ సరైన స్థాయిలో ఉండాలి . లేకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అయితే హిమోగ్లోబిన్‌ సహజంగా పెంచే ఫుడ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 19, 2025, 05:20 PM IST

 Haemoglobin Increase Foods: హిమోగ్లోబిన్ సహజంగా మన శరీరంలో ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఐరన్ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తి తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ఫుడ్ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల హిమోగ్లోబిన్ సహజంగా పెరుగుతుంది. తద్వారా మీ శరీరారోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అలాంటి 5 ఫుడ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..

 బీట్ రూట్..
 బీట్ రూట్ హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను మెరుగు చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఐరన్, ఫోలెట్‌, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. హిమోగ్లోబిన్ ఎర్ర రక్త కణాల పునరుత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. అందుకే బీట్ రూట్ జ్యూస్ లేదా సలాడ్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. బీట్ రూట్ తో కర్రీ కూడా చేసుకున్న మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

తోఫు..
తోఫులో కూడా ఐరన్, ప్రోటీన్, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. తోఫు కర్రీలో వేసుకొని తీసుకుంటే మంచి ప్రయోజనాలు. హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి.

 గుమ్మడి గింజలు..
 గుమ్మడి గింజల్లో కూడా ఐరన్, జింక్, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది స్నాక్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు గుమ్మడి గింజలు సలాడ్‌లో వేసుకొని తీసుకున్న మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇది ఇమ్యూనిటీ పనితీరు కూడా పెరుగుతుంది.

రెడ్ మీట్..
రెడ్‌మీట్‌లో కూడా ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. రెడ్ మీట్ తీసుకోవడం వల్ల హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు కూడా మెరుగవుతాయి. ఇది ఒక సమతుల ఆహారం అవుతుంది. రెడ్‌ మీట్‌ ఆకుకూరలతో కలిపి తీసుకోవటం వల్ల ఐరన్ కూడా పుష్కలంగా అందుతుంది.

 పాలకూర..
 పాలకూరలో కూడా ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ సి కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఐరన్ గ్రహించడంలోకి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. పాలకూర కూర, జ్యూస్‌ రూపంలో తీసుకోవచ్చు ఇది హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచుతాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

