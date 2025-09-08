Fruits: జీర్ణ ఆరోగ్యానికి 10 పండ్లు.. కడుపునకు హాయినిచ్చే లక్షణాలుండు, వైద్యుల సూచన..

Gut Healthy Fruits: ఆరోగ్య నిపుణులు అభిప్రాయం ప్రకారం జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సరైన జీవనశైలి పాటించాలి. మన డైట్ లో ముఖ్యమైన మార్పులు చేసుకోవడంతో పాటు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఎంతైనా అవసరం. అయితే కొన్ని రకాల పండ్లు డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల కూడా జీర్ణ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
డ్రాగన్ పండు..
డ్రాగన్ పండులో కూడా జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సరిపోయే గుణాలు ఉంటాయి. దీన్ని మనం డైట్లో చేర్చుకోవడం ఎంతో ఈజీ. ఇందులో కరిగే , కరగని డైటరీ ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు ఇది సహాయపడుతుంది.
ప్రూన్స్..
వీటితో పాటు ప్రూన్స్ తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనం కలుగుతుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ప్రూన్స్ యుటిఐ సమస్యను కూడా తగ్గిస్తాయి. మలబద్ధక సమస్య కూడా మంచి రెమిడీ.
మామిడి పండు.
మామిడి పండులో కూడా మంచి ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణ క్రియకు సహాయపడే ఫ్లేవనాయిడ్స్, పెనాలిక్ యాసిడ్, ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు సహాయ పడుతుందని ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ నివేదిక తెలిపింది. తాజా మామిడి పండ్లు తీసుకోవడం ఎంతో ఆరోగ్యకరం.
పీయర్ పండ్లు..
జీర్ణ ఆరోగ్యానికి పీయర్ పండ్లు కూడా ఎంతో ఉపయోగకరమైనవి. ఇవి యూరప్, ఏషియా, సౌత్ అమెరికా, నార్త్ అమెరికా వంటి దేశంలో లభిస్తాయి. ఇందులో ఫైబర్ ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇందులో ఎక్కువ స్థాయిలో లాక్సేటీవ్ గుణాలు కూడా ఉంటాయి. ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగుకు ఎంతో మంచిది.
యాపిల్స్..
యాపిల్స్ లో కూడా మంచి ఫైబర్ ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతారు. 80% నీరు కలిగి ఉండే ఈ పండును డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు మంచి రెమిడీ. అంతేకాదు ఇవి ప్రాణాంతక సమస్యలను కూడా దూరంగా ఉంచుతాయి.
చింతపండు..
చింతపండు డైట్ లో చేర్చుకోవడం కూడా మంచిది. ఇందులో ఫైబర్, టార్టారిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. చింతపండు దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
ఆరెంజ్..
ఆరెంజ్ పండ్లలో కూడా ఎక్కువ శాతం ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య తగ్గిపోతుంది. ఇందులో కరిగే, కరిగని ఫైబర్ ఉంటుంది.
బొప్పాయి..
బొప్పాయి రుచిగా ఉండటమే కాదు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. అయితే ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగుకి కూడా ఎంతో మంచిది. ఇందులో పప్పేయిన్ అనే ఎంజైమ్ కూడా ప్రోటీన్స్ విడగొట్టడంలో అది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇక బొప్పాయిలో విటమిన్ సి, బీటా కెరోటీన్ కూడా ఉంటుంది.
చెర్రీ పండ్లు..
చెర్రీ పండ్లు తినడం వల్ల కూడా కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుందని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీంతో పాటు కీవీ పండును కూడా డైట్లో చేర్చుకోండి. ఇందులో కూడా ఎక్కువ శాతం విటమిన్ సి ఉంటుంది. డైటరీ ఫైబర్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది కరిగే ఫైబర్ డయాబెటిస్ వారికి కూడా మంచిది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
