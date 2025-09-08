English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fruits: జీర్ణ ఆరోగ్యానికి 10 పండ్లు.. కడుపునకు హాయినిచ్చే లక్షణాలుండు, వైద్యుల సూచన..

Gut Healthy Fruits: యూఎస్ నివేదికల ప్రకారం దాదాపు 45 మిలియన్ల మంది పేగు ఆరోగ్యం బాగు లేక బాధపడుతున్నారు. అయితే దీనికి ప్రధాన కారణం లైఫ్ స్టైల్ మార్పు వల్ల కలుగుతుంది. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దీని నుంచి బయట పడవచ్చు. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడే ఆ పండ్లు ఏంటో తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 8, 2025, 05:30 PM IST

Trending Photos

Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Canara Bank Jobs 2025
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
6
Lunar Eclipse 2025
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
6
Old 50 Note Sell
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
Fruits: జీర్ణ ఆరోగ్యానికి 10 పండ్లు.. కడుపునకు హాయినిచ్చే లక్షణాలుండు, వైద్యుల సూచన..

Gut Healthy Fruits: ఆరోగ్య నిపుణులు అభిప్రాయం ప్రకారం జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సరైన జీవనశైలి పాటించాలి. మన డైట్ లో ముఖ్యమైన మార్పులు చేసుకోవడంతో పాటు రెగ్యులర్ ఎక్సర్‌సైజ్ ఎంతైనా అవసరం. అయితే కొన్ని రకాల పండ్లు డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల కూడా జీర్ణ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అవేంటో తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

 డ్రాగన్ పండు..
 డ్రాగన్ పండులో కూడా జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సరిపోయే గుణాలు ఉంటాయి. దీన్ని మనం డైట్లో చేర్చుకోవడం ఎంతో ఈజీ. ఇందులో కరిగే , కరగని డైటరీ ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు ఇది సహాయపడుతుంది. 

ప్రూన్స్‌..
 వీటితో పాటు ప్రూన్స్‌ తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనం కలుగుతుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ప్రూన్స్ యుటిఐ సమస్యను కూడా తగ్గిస్తాయి. మలబద్ధక సమస్య కూడా మంచి రెమిడీ. 

మామిడి పండు.
 మామిడి పండులో కూడా మంచి ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణ క్రియకు సహాయపడే ఫ్లేవనాయిడ్స్, పెనాలిక్ యాసిడ్, ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు సహాయ పడుతుందని ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ నివేదిక తెలిపింది. తాజా మామిడి పండ్లు తీసుకోవడం ఎంతో ఆరోగ్యకరం. 

పీయర్‌ పండ్లు..
 జీర్ణ ఆరోగ్యానికి పీయర్‌ పండ్లు కూడా ఎంతో ఉపయోగకరమైనవి. ఇవి యూరప్, ఏషియా, సౌత్ అమెరికా, నార్త్ అమెరికా వంటి దేశంలో లభిస్తాయి. ఇందులో ఫైబర్ ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇందులో ఎక్కువ స్థాయిలో లాక్సేటీవ్‌ గుణాలు కూడా ఉంటాయి. ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగుకు ఎంతో మంచిది. 

యాపిల్స్..
యాపిల్స్ లో కూడా మంచి ఫైబర్ ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతారు. 80% నీరు కలిగి ఉండే ఈ పండును డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు మంచి రెమిడీ. అంతేకాదు ఇవి ప్రాణాంతక సమస్యలను కూడా దూరంగా ఉంచుతాయి.

చింతపండు..
 చింతపండు డైట్ లో చేర్చుకోవడం కూడా మంచిది. ఇందులో ఫైబర్, టార్టారిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. చింతపండు దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యను తగ్గిస్తుంది. 

ఆరెంజ్..
 ఆరెంజ్ పండ్లలో కూడా ఎక్కువ శాతం ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య తగ్గిపోతుంది. ఇందులో కరిగే, కరిగని ఫైబర్ ఉంటుంది. 

బొప్పాయి..
బొప్పాయి రుచిగా ఉండటమే కాదు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. అయితే ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగుకి కూడా ఎంతో మంచిది. ఇందులో పప్పేయిన్‌  అనే ఎంజైమ్‌ కూడా ప్రోటీన్స్ విడగొట్టడంలో అది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇక బొప్పాయిలో విటమిన్ సి, బీటా కెరోటీన్‌ కూడా ఉంటుంది.

చెర్రీ పండ్లు..
చెర్రీ పండ్లు తినడం వల్ల కూడా కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుందని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీంతో పాటు కీవీ పండును కూడా డైట్లో చేర్చుకోండి. ఇందులో కూడా ఎక్కువ శాతం విటమిన్ సి ఉంటుంది. డైటరీ ఫైబర్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది కరిగే  ఫైబర్ డయాబెటిస్ వారికి కూడా మంచిది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

ఇదీ చదవండి:  ఉడికించిన గుడ్డు vs ఆమ్లెట్‌.. బరువు తగ్గడానికి ఏది తీసుకుంటే మంచిది?

ఇదీ చదవండి: మీ వంటగదిలోనే గ్యాస్‌, అజీర్తికి మందు.. ఏయిమ్స్‌ వైద్యుల సూచన..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

gut health fruitsbest fruits for digestionfiber rich fruitsfruits for constipationhealthy gut diet

Trending News