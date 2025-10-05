Vitamin D: విటమిన్‌ D పుష్కలంగా ఉండే ఫుడ్స్‌.. శాకాహారులకు బెస్ట్‌..

Vitamin D Rich 5 Foods: విటమిన్ డీ మన శరీర పనితీరుకు ఎంతో ముఖ్యం. బలమైన ఎముకలకు ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్కు ఇది మంచిది. సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతుంది. క్యాల్షియం గ్రహించడంలో కీలకపాత్ర పోషించి విటమిన్ డీ మన శరీర పనితీరుకు ఎంతో ముఖ్యం. బలమైన ఎముకలకు ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ ఇస్తుంది. సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతుంది. క్యాల్షియం గ్రహించడంలో కీలకపాత్ర పోషించి మిమ్మల్ని ఫీట్ గా ఉంచుతుంది. ఎక్కువ సమయం పాటు ఇంట్లోనే ఉండి పనిచేసుకునే వారికి కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. అందులో విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరానికి అందుతుంది..
మష్రూమ్స్..
పోషకాహార నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం మష్రూమ్ లో విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. 100 గ్రాముల మష్రూమ్ తీసుకుంటే మీ శరీరానికి కావాల్సిన విటమిన్ అందుతుంది. దీని సూప్ లేదా ఫ్రై రూపంలో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మంచి పోషకాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి
చీజ్..
చీజ్ లో కూడా విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇవి మార్కెట్లో అందుబాటులోనే ఉంటాయి. దీని పిజ్జా, టాకోస్ లేదా సూప్ లో వేసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఇది రుచిని మరింత పెంచుతుంది.. ఇందులో పోషకాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి.
సోయా..
సోయాలో కూడా విటమిన్ డి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రోటీన్ కూడా పుష్కలం. సోయాతో కూరలు తయారు చేసుకోవచ్చు. సోయా ఉడికించి తీసుకోవటం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. సోయాలో ఉడికించి కొన్ని కూరగాయలు కూడా వేసి తీసుకోవాలి.
బాదం పాలలో కూడా విటమిన్ ఏ పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీన్ని పాల రూపంలోనే తీసుకోవచ్చు. పుడ్డింగ్ లో వేసుకోవచ్చు, మిల్క్ షేక్ తయారు చేసుకోవచ్చు. సీజనల్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ కూడా వేసి ఈ బాదం మిల్క్ లో వేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ మన శరీరానికి అందుతుంది.
విటమిన్ డీ కాల్షియం కలిగి ఉండే ఒక ఫ్రూట్ ఆరెంజ్. ఇది రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ డీ మన శరీరానికి అందుతుంది. సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని ఆరెంజ్ జ్యూస్ లేదా సలాడ్ తయారు చేసుకుని తినవచ్చు..(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
