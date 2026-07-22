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Fragile X Syndrome: ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటి? ప్రతి తల్లిదండ్రులూ తెలుసుకోవాల్సిన జన్యుపరమైన వాస్తవాలు

Fragile X Syndrome Symptoms: బిడ్డ ఎదుగుదలలో కనిపించే కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు తరచుగా తల్లిదండ్రులను కలవరపాటుకు గురిచేస్తుంటాయి. మాటలు ఆలస్యంగా రావడం, కళ్లలోకి చూసి మాట్లాడలేకపోవడం లేదా అధిక అతిచొరవ ప్రదర్శించడం వంటి లక్షణాలు కేవలం సాధారణ మొండితనం అనుకుంటే పొరపాటే! ఇవి పిల్లలలో జన్యుపరంగా వచ్చే 'ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్'కు సంకేతాలు కావచ్చు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 22, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:10 PM IST
Fragile X Syndrome: ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటి? ప్రతి తల్లిదండ్రులూ తెలుసుకోవాల్సిన జన్యుపరమైన వాస్తవాలు
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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