/Fragile X Syndrome: ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటి? ప్రతి తల్లిదండ్రులూ తెలుసుకోవాల్సిన జన్యుపరమైన వాస్తవాలు

Fragile X Syndrome Symptoms: ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్ (Fragile X Syndrome - FXS) అనేది పిల్లల్లో మేధో వైకల్యానికి అత్యంత సాధారణంగా సంక్రమించే జన్యుపరమైన కారణం. అంతేకాకుండా, ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ (ASD)కు దారితీసే ప్రధాన జన్యు లోపాల్లో ఇది ఒకటిగా పరిణవించింది. సమాజంలో దీనిపై అవగాహన తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, సకాలంలో గుర్తించి చికిత్స అందించడం ద్వారా పిల్లల జీవన నాణ్యతను ఎంతో మెరుగుపరచవచ్చు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిల్లల్లో సంభవించే మేధో వైకల్యానికి అలాగే ఆటిజం వ్యాప్తికి అత్యంత సాధారణ జన్యుపరమైన కారణాలలో ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్ ఒకటి. అయినప్పటికీ, దీనిపై సమాజంలోనూ, తల్లిదండ్రులలోనూ సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా సందర్భాల్లో దీనిని ప్రారంభ దశలో గుర్తించలేకపోతున్నారు.
అసలు ఈ ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటి? ఇది జన్యుపరంగా ఎలా సంక్రమిస్తుంది? తల్లిదండ్రులు ముందస్తుగా గుర్తించాల్సిన ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏమిటి? వంటి వాటితో పాటు జన్యు పరీక్షలు ఈ సమస్య నిర్వహణలో ఎలా ఉపయోగపడతాయో ఫెర్నాండేజ్ ఆస్పత్రికి చెందిన జెనిటిక్స్ విభాగ వైద్య నిపుణురాలు డాక్టర్ పి.గాయత్రి మాటల్లో పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
1) ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటి? ఎందుకు వస్తుంది?
X క్రోమోజోమ్పై ఉండే FMR1 అనే జన్యువులో సంభవించే వైపరీత్యాల (Mutations) వల్ల ఈ సిండ్రోమ్ వస్తుంది. సాధారణ మెదడు ఎదుగుదలకు, నాడుల సంకేతాలకు FMRP అనే ప్రోటీన్ చాలా అవసరం. FMR1 జన్యువులో లోపం ఏర్పడటం వల్ల ఈ ప్రోటీన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది లేదా పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. దీనివల్ల మెదడు పరిణతి చెందడంలో, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడంలో తీవ్ర అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి.
ఎంతమందిలో కనిపిస్తుంది?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా మగపిల్లల్లో ప్రతి 4,000 నుండి 7,000 మందిలో ఒకరికి ఈ లక్షణాలు ఉండగా.. ఆడపిల్లల్లో ప్రతి 6,000 నుండి 11,000 మందిలో ఒకరికి వస్తుంది.
గమనిక: మగపిల్లల్లో ఒకే ఒక X క్రోమోజోమ్ ఉండటం వల్ల వారిలో లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. ఆడపిల్లల్లో మరొక సాధారణ X క్రోమోజోమ్ రక్షణగా నిలవడం వల్ల లక్షణాలు తేలికపాటిగా ఉండవచ్చు లేదా అసలు కనిపించకపోవచ్చు.
2) ప్రారంభ లక్షణాలు: తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు అప్రమత్తమవ్వాలి?
ఈ జన్యు లోపం గర్భధారణ సమయం నుంచే ఉన్నప్పటికీ, పుట్టిన వెంటనే ఏ విధమైన లక్షణాలు బయటపడవు. పిల్లలు పెరిగేకొద్దీ (ముఖ్యంగా 1 నుండి 2 సంవత్సరాల మధ్య) మార్పులు గమనించవచ్చు. 6 - 12 నెలల మధ్య పాకడం, కూర్చోవడం వంటి శారీరక కదలికలు ఆలస్యం కావడం, కండరాల బలహీనత, ముద్దుమాటలు లకకపోవడం, కళ్లలోకి చూసి మాట్లాడకపోవడం వంటి లక్షణాలు ఉండొచ్చు. 1 - 2 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న చిన్నారులు పేరు పెట్టి పిలిచినా స్పందించకపోవడం, తోటి పిల్లలతో కలవకపోవడం, ఒకే పనిని పదేపదే చేయడం వంటివి గమనించగానే తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తమవ్వాలి.
3) ఆటిజం, ADHD లతో సంబంధం ఏమిటి?
ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్ అనేది ప్రాథమిక జన్యు లోపం కాగా, దీని బారిన పడిన పిల్లల్లో ఇతర నాడీ సంబంధిత సమస్యలు కూడా విస్తృతంగా కనిపిస్తాయి. FXS ఉన్న పిల్లల్లో 50% - 70% మందికి ఆటిజం లక్షణాలు ఉంటాయి. 70% - 90% మందికి ADHD (అతి చురుకుదనం, శ్రద్ధ లోపం) ఉంటుంది.
4) రోగ నిర్ధారణ, జన్యు పరీక్ష ప్రాముఖ్యత
కుటుంబ చరిత్రను పరిశీలించిన తర్వాత, వైద్యులు FMR1 జన్యువులోని CGG రిపీట్స్ (Repeats) సంఖ్యను కొలవడం ద్వారా ఈ వ్యాధిని ఖచ్చితంగా నిర్ధారిస్తారు.
జన్యు పరీక్ష ఎందుకు ముఖ్యం?
నిర్ధారణను ధృవీకరించడం సహా పిల్లాడికి తగిన ప్రాథమిక థెరపీలను ప్లాన్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. భవిష్యత్తు గర్భధారణలలో (మరో బిడ్డకు) ఈ సమస్య వచ్చే ప్రమాదం ఉందో లేదో తెలుసుకోవడంతో పాటు కుటుంబంలో ఇతరులకు ఈ లోపం ఉందో లేదో గుర్తించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
5) చికిత్స, జీవనశైలి యాజమాన్యం
ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్కు పూర్తిగా శాశ్వత నివారణ లేదు. అయితే, సరైన సమయానికి చికిత్స ప్రారంభించడం వల్ల పిల్లల్లో మంచి మార్పు తీసుకురావచ్చు. స్పీచ్ థెరపీ అనేది పిల్లలకు మాటలు సరిగ్గా రావడానికి ట్రీట్ చేస్తారు. అలాగే ఆక్యుపేషనల్, బిహేవియరల్ థెరపీతో ప్రవర్తనను సరిచేయడానికి, రోజువారీ పనులు నేర్చుకోవడంతో పాటు మందులతో యాక్టివ్, నిద్రలేమి, మూర్ఛవ్యాధి వంటి లక్షణాలను నియంత్రించడానికి వాడతారు.
స్క్రీన్ టైమ్ జాగ్రత్తలు..
స్క్రీన్ టైమ్ నేరుగా ఈ వ్యాధికి కారణం కాకపోయినప్పటికీ, అధికంగా స్క్రీన్ చూస్తే.. సంభాషణా నైపుణ్యాలు తగ్గుతాయి. వేగంగా కదిలే కార్టూన్లు మెదడును అతిగా ఉత్తేజపరిచి ADHD తీవ్రతను పెంచుతాయి. స్క్రీన్ నీలి వెలుతురు వల్ల నిద్రలేమి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
పోషకాహారం..
ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే పప్పుధాన్యాలు, గింజలు, పండ్లు, కూరగాయలు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉన్న గుడ్లు, చేపలు (ఇవి ఏకాగ్రతను పెంచుతాయి). తీపి పదార్థాలు, కేకులు, కూల్ డ్రింక్స్, జంక్ ఫుడ్స్ (ఇవి అతి చురుకుదనాన్ని పెంచుతాయి).
6) భవిష్యత్ గర్భధారణలు - జన్యు కౌన్సెలింగ్
తల్లిదండ్రులకు ఇప్పటికే ఒక పాప/బాబు FXS తో ఉంటే, తదుపరి బిడ్డకు కూడా ఇది సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది. జెనెటిక్ కౌన్సెలింగ్ అనేది కుటుంబాలు ఈ లోప స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. దీంతో ముందస్తు పరీక్షలు ద్వారా గర్భధారణ సమయంలోనే CVS లేదా ఆమ్నియోసెంటెసిస్ ద్వారా బిడ్డకు ఈ లోపం ఉందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు ఐవీఎఫ్ విధానంలో 'ప్రీ-ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్' ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన పిండాన్ని మాత్రమే ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
తల్లిదండ్రులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన 3 సూత్రాలు
పిల్లల్లో ఫ్రాజైల్ X సిండ్రోమ్ అనేది ప్రాథమిక జన్యు లోపం కాగా తల్లిదండ్రులు ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తే పిల్లల అభివృద్ధి అంత బాగుంటుంది. సంపూర్ణ నివారణ లేకపోయినా థెరపీల ద్వారా మెరుగైన జీవనం సాధ్యం అవుతుంది. భవిష్యత్ ప్రణాళికల కోసం జన్యు సంప్రదింపులు తప్పనిసరిగా చేయిస్తే మేలు జరుగుతుంది.
(గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం నిపుణుల సలహాలు, సూచనల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యనిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
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