  • Unhealthy Part Of Chicken: వారం వారం చికెన్ ఎక్కువగా తింటున్నారా? చికెన్‌లో ఈ భాగాలు తింటే ప్రమాదకరమే!

Unhealthy Part Of Chicken: వారం వారం చికెన్ ఎక్కువగా తింటున్నారా? చికెన్‌లో ఈ భాగాలు తింటే ప్రమాదకరమే!

Chicken Parts To Avoid: ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు.. చాలా మంది ఇళ్లలో చికెన్ ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే చికెన్ ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కోడిలోని కొన్ని నిర్దిష్ట భాగాలు మాత్రం శరీరానికి హాని కలిగిస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 20, 2026, 02:11 PM IST

Unhealthy Part Of Chicken: వారం వారం చికెన్ ఎక్కువగా తింటున్నారా? చికెన్‌లో ఈ భాగాలు తింటే ప్రమాదకరమే!

Chicken Parts To Avoid: ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు.. చాలా మంది ఇళ్లలో చికెన్ ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే చికెన్ ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కోడిలోని కొన్ని నిర్దిష్ట భాగాలు మాత్రం శరీరానికి హాని కలిగిస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

తినకూడని చికెన్ భాగాలు..
కోడి చర్మం
చాలా మంది చికెన్ స్కిన్ తినడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ, ఈ చర్మంలో కొవ్వు (Fat) అధికంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి, గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు దారి తీస్తుంది. అలాగే చర్మాన్ని సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోతే బ్యాక్టీరియా త్వరగా శరీరంలోకి చేరుతుంది.

మెడ భాగం 
కోడి మెడ భాగంలో లింఫ్ నోడ్స్, బ్యాక్టీరియా అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సరిగ్గా ఉడికించని మెడ భాగాన్ని తినడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

పేగులు
కోడి పేగుల్లో సహజంగానే హానికరమైన బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. వీటిని ఎంత శుభ్రం చేసినా లోపల ఉన్న వ్యర్థాలను పూర్తిగా తొలగించడం కష్టం. వీటిని తింటే 'ఫుడ్ పాయిజనింగ్' అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

కోడి కాళ్లు
ఈ మధ్య కాలంలో చికెన్ ఫీట్ తినడం ఒక ట్రెండ్ లా మారింది. అయితే, కోళ్లు నిరంతరం మురికిలో తిరుగుతుంటాయి కాబట్టి కాళ్లపై క్రిములు, మురికి ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీరు వీటిని తినాలనుకుంటే అత్యంత జాగ్రత్తగా శుభ్రం చేసి, బాగా ఉడికించిన తర్వాతే తీసుకోవాలి.

కోడి తల
కొన్ని రకాల సూప్స్ మరియు వంటకాల్లో కోడి తలను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే, కోడి ఆహారంతో పాటు తీసుకునే కొన్ని హానికరమైన కీటకాలు లేదా ఆహారంలోని పురుగుమందుల అవశేషాలు తల భాగంలో పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

ఆరోగ్యకరమైన సూచనలు..
ఎముకలు, చర్మం ఉన్న భాగాల కంటే, కేవలం మాంసం ఉన్న భాగాల్లోనే పోషకాలు, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. చికెన్‌ను వండటానికి ముందు గోరువెచ్చని నీటితో, కొద్దిగా పసుపు వేసి శుభ్రం చేయడం వల్ల క్రిములు నశిస్తాయి. ఏ భాగమైనా సరే, తక్కువ మంటపై ఎక్కువ సేపు బాగా ఉడికించినప్పుడు మాత్రమే అందులోని బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది.

రుచి కోసం చికెన్ తిన్నప్పటికీ, ఆరోగ్యానికి హాని చేసే భాగాలకు దూరంగా ఉండటమే శ్రేయస్కరం. ముఖ్యంగా గర్భిణీలు, చిన్న పిల్లలు ఇలాంటి విడి భాగాలను తినకుండా ఉండటం మంచిది.

