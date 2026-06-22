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Walk After Meals: భోజనం చేసిన తర్వాత నడిస్తే ఏం జరుగుతుంది? తిన్నాక ఎంతసేపు నడిస్తే క్షేమం?

Walk After Meals Benefits: మనలో చాలామంది తిన్న వెంటనే కూర్చొడం లేదా పడుకోవడం వంటి చేస్తుంటారు. అలా తిన్న వెంటనే పడుకోవడం ద్వారా రక్తంలో షుగర్ స్థాయి పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే తిన్నాక ఎంత సేపు నడిస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 22, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:16 PM IST
Walk After Meals: భోజనం చేసిన తర్వాత నడిస్తే ఏం జరుగుతుంది? తిన్నాక ఎంతసేపు నడిస్తే క్షేమం?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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