/Walk After Meals: భోజనం చేసిన తర్వాత నడిస్తే ఏం జరుగుతుంది? తిన్నాక ఎంతసేపు నడిస్తే క్షేమం?

Walk After Meals Benefits: భోజనం చేసిన తర్వాత కాసేపు నడవడం మంచిదా? కాదా? ఎంతసేపు నడవాలి? అనే సందేహాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. కొంతమంది తిన్న వెంటనే చకచకా నడిచేస్తుంటారు, మరికొందరు హాయిగా పడుకుంటారు. అయితే, నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. భోజనం చేసిన తర్వాత చేసే తేలికపాటి నడక ఆరోగ్యానికి ఒక సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది.కానీ ఇందులో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం.
ఎంతసేపు నడవాలి?
మనం భోజనం చేసిన 30 నిమిషాల లోపు నడక ప్రారంభించడం అత్యంత ఉత్తమం. కేవలం 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు తేలికగా నడిస్తే సరిపోతుంది. భోజనం చేసిన 30 నుండి 60 నిమిషాల వ్యవధిలో రక్తంలో గ్లూకోజ్ (చక్కెర) స్థాయిలు గరిష్టంగా పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో మనం నడిస్తే, మన కండరాలు ఆ గ్లూకోజ్ను శక్తిగా మార్చేసుకుంటాయి. ఫలితంగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి, శరీరంలో అదనపు కొవ్వు పేరుకుపోదు.
మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం తర్వాత ఇలా రోజుకు మూడు సార్లు 10 నిమిషాల చొప్పున చిన్న చిన్న నడకలు నడవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం అద్భుతంగా మెరుగుపడుతుందని అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ (AHA) కూడా ధృవీకరించింది.
పొరపాటున కూడా ఇవి చేయకండి!
భోజనం తర్వాత నడవడం మంచిదే కదా అని కొందరు అతిగా చేస్తుంటారు. నిపుణులు దీనిపై కొన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. భోజనం చేసిన వెంటనే వేగంగా నడవడం, జాగింగ్ చేయడం, బరువైన వస్తువులు ఎత్తడం లేదా కఠినమైన వ్యాయామాలు అస్సలు చేయకూడదు. భారీగా భోజనం చేసిన వెంటనే వేగంగా నడిస్తే జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ (గుండెల్లో మంట/పుల్లటి తేన్పులు), అజీర్ణం, గ్యాస్ సమస్యలు, కడుపులో అసౌకర్యం, నొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
నడిస్తే కలిగే దీర్ఘకాలిక లాభాలు..
నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ అధ్యయనాల ప్రకారం.. ఈ అలవాటు వల్ల లభించే ముఖ్య ప్రయోజనాలు చాలా ఉన్నాయి. రోజూ నడక అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల రక్తంలో షుగర్ స్థాయిని తగ్గించి టైప్-2 డయాబెటిస్ ముప్పును తగ్గిస్తుంది. అలాగే శరీరంలో మెటబాలిజం (జీవక్రియ) వేగవంతం చేసి, కేలరీలు కరగడానికి దోహదపడుతుంది. వీటితో పాటు గుండె భద్రత రక్తపోటు (BP), చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) తగ్గించి గుండెపోటు.. పక్షవాతం రాకుండా కాపాడుతుంది.
కాబట్టి, తిన్న వెంటనే సోఫాకు అతుక్కుపోకుండా లేదా బెడ్పై వాలిపోకుండా.. మీ ఇల్లు లేదా ఆఫీస్ పరిసరాల్లోనే కనీసం 10 నిమిషాల పాటు ప్రశాంతంగా వజ్రాసనంలో ఉన్నంత తేలికగా నడవండి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి!
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