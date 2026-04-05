World Health Day: జిమ్ లేకుండానే స్లిమ్ అవ్వాలా..? ఇంట్లోనే ఈజీగా బరువు తగ్గే మ్యాజిక్ వర్కౌట్స్ ఇవే..!

World Health Day 2026: మీరు మంచి ఫిట్నెస్ జర్నీ కోసం చూస్తున్నారా..? కానీ జిమ్కు వెళ్లడానికి బద్ధకంగా ఉందా..? అయితే మీ కోసం ఇంటి దగ్గరే ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్స్ లేకుండా చేసుకొనే కొన్ని ఎక్సర్సైజ్స్ ఉన్నాయి. కేవలం జిమ్కు వెళ్లడం ద్వారా మాత్రమే బరువు తగ్గరు. సరైన డైట్, చిన్న చిన్న వ్యాయామాలను ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా చేసుకుంటూ వెయిట్ లాస్ అవ్వొచ్చు. కొత్తగా ఫిట్నెస్ స్టార్ట్ చేసే వారికి కూడా ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. మరి ఆ వ్యాయామాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లోనే సులభంగా చేయగలిగే వ్యాయామాలు ఇవే..
1. పుష్-అప్స్: మీరు ఇంట్లో చేయగలిగే అత్యంత సులభమైన వ్యాయామం పుష్-అప్స్. వీటిని ప్రతిరోజూ చేయడం వల్ల మీ చేతులు, చెస్ట్, భుజాలు బలపడతాయి.
2. స్క్వాట్స్: స్క్వాట్స్ మీ కాళ్ల కండరాలను బలపరుస్తాయి. ఈ వ్యాయామం శరీర దిగువ భాగాన్ని టోన్ చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
3. ప్లాంక్: పొట్ట కొవ్వును తగ్గించడానికి ఇది ఉత్తమమైన వ్యాయామం. ఇది శరీర సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
4. లంజెస్: లంజెస్ వ్యాయామం మీ కాళ్లలో బలాన్ని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
5. బర్పీస్: ఇది మన శరీరమంతటికీ మేలు చేసే వ్యాయామం. ఇది చేసేటప్పుడు మీ శరీరం మొత్తం కదులుతుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే, ఈ వ్యాయామం కేలరీలను వేగంగా కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది.
6. స్కిప్పింగ్: స్కిప్పింగ్ అనేది చాలా మందికి తెలిసిందే. మీ హృదయ స్పందన రేటును పెంచుకోవడానికి మరియు బరువు తగ్గడానికి ఇది ఒక సులభమైన మార్గం.
అయితే మీరు జిమ్కు వెళ్లినప్పుడు, మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి అక్కడ జిమ్ ట్రైనర్ ఉంటారు. అక్కడ మీరు ప్రతి వ్యాయామాన్ని ఒక ట్రైనర్ సహాయంతో మాత్రమే చేయగలరు. మీరు వ్యాయామాలను సరిగ్గా చేయాలనుకుంటే, వారి సూచనలను పాటించడం చాలా అవసరం. లేకపోతే, అది కొన్నిసార్లు మన ఆరోగ్యానికి హానికరం కావచ్చు. అదే సమయంలో మీరు ఇంట్లో వ్యాయామం చేసేటప్పుడు ఈ వ్యాయామాలను మీరే స్వయంగా చేస్తారు. కాబట్టి, ఇంట్లో వ్యాయామం చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.
1. వార్మప్
వ్యాయామం ప్రారంభించే ముందు 5 నుండి 10 నిమిషాల పాటు ముందుగా వార్మప్ చేయాలి. కొన్నిసార్లు మీరు ఒకేసారి వ్యాయామం చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు.. మీకు కొన్ని సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు. శరీరమంతా నొప్పులు రావొచ్చు. కాబట్టి వ్యాయామం ప్రారంభించే ముందుగా వార్మప్ చేస్తే బాడీ పెయిన్స్ రాకుండా ఉంటాయి.
2. క్రమబద్ధత
వారానికి కనీసం 4 లేదా 5 రోజులు వ్యాయామం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. లేకపోతే మీరు ఆశించిన ఫలితాలను పొందలేరు. అలాగే మీ శరీరం కూడా మరింత ఒత్తిడికి గురికావడం ప్రారంభిస్తుంది.
3. ఆహారం
వ్యాయామంతో పాటు ఆహారం కూడా అంతే ముఖ్యం. వ్యాయామం చేసేటప్పుడు శరీరానికి ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం పుష్కలంగా అవసరం. అలాగే, ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల ఫలితాలు త్వరగా వస్తాయి.
4. విశ్రాంతి
వారానికి 4 నుండి 5 రోజులు మాత్రమే వ్యాయామం చేయాలి. మరో రెండు రోజులు వ్యాయామాన్ని మానేయడం ద్వారా మీ కండరాలకు విశ్రాంతిని ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది.
