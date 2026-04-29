Watermelon At Night: రాత్రిపూట పుచ్చకాయ తింటే చనిపోతారా? ముంబై ఫ్యామిలీ మృత్యువాత వెనుక కారణం ఇదే!

Watermelon At Night Good Or Bad: ముంబైలో ఒక కుటుంబం తమ బంధువులతో కలిసి రాత్రి భోజనంలో బిర్యానీ తిన్నారు. ఆ తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక, బంధువులు వెళ్ళిపోయాక ఇంట్లో ఉంచిన పుచ్చకాయను ఆ నలుగురు బయటకు తీసి తిన్నారు. అది తిన్న కొద్దిసేపటికే వారి శారీరక పరిస్థితి మారిపోయింది. ఒకరి తర్వాత ఒకరుగా వాంతులు, విరేచనాలు చేసుకున్నారు. అంతలోనే నలుగురినీ ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ వారు మరణించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు, వారు తిన్న ఆహారాన్ని ఫోరెన్సిక్ పరీక్ష కోసం పంపారు. మరణానికి కారణం పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. బిర్యానీ తిన్న తర్వాత గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్య వస్తుందని అందరికి తెలుసు. కానీ, బిర్యానీ లేదా పుచ్చకాయలో ఏదైనా రసాయనం కలిసిందా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
ఈ సంఘటన ఇప్పుడు ప్రజల మనసుల్లో అనేక ప్రశ్నలను రేకెత్తించింది. ఈ అలర్జీ పుచ్చకాయ వల్ల వచ్చిందా? ఆ పండు వల్ల ఎలాంటి ప్రభావాలు ఉండవచ్చు? దాన్ని తినడం వల్ల ఇంత పెద్ద ప్రభావం ఎందుకు పడింది? ప్రజలు తమలో తాము అనేక రకాలుగా ఆలోచిస్తున్నారు.
ఈ విషయంపై ఓ పోషకాహార నిపుణులు మాట్లాడుతూ.. పుచ్చకాయ వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కలగదని చెప్పారు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో పరిస్థితులను బట్టి తీవ్రమైన అనారోగ్యాలను దారితీసే అవకాశం ఉందని తెలియజేశారు. పుచ్చకాయలో అధిక నీటి శాతం, సహజ చక్కెర ఉండటం వల్ల, ఆ పండు కొద్దిగా కలుషితమైనా అందులో వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. పుచ్చకాయ తీపి కోసం గ్లూకోజ్ నీళ్లు లేదా చక్కెర నీటిని కలుపుతారని కూడా అంటున్నారు. సహజంగా కాకుండా ఇతర ద్రవాలను అందులో కలపడం వల్ల కల్తీ జరిగే అవకాశం ఉంది.
పుచ్చకాయ వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్ రావడం కొత్తేమీ కాదు. అటువంటి కృత్రిమ సారం కలిపిన పుచ్చకాయను తిన్నప్పుడు, ఆహార నొప్పి, వాంతులు, కడుపు, విరేచనాలు వంటివి సంభవించవచ్చు. అంతేకాకుండా, పిల్లలు దీని బారిన పడినప్పుడు కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు వంటివి కలగవచ్చు. ఇలా జరిగితే ప్రాణాలకే ప్రమాదం రావొచ్చు. కలుషిత ఆహారం తినే ముందు వాటిలో కల్తీ జరిగిందో లేదా అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే వాటిని తినడం మేలు.
పుచ్చకాయను ఎప్పుడు తినవచ్చు?
మీరు పుచ్చకాయను తినే సమయం కూడా దాని జీర్ణక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. నిద్రలో జీర్ణక్రియ నెమ్మదిస్తుంది. అందువల్ల, రాత్రి ఆలస్యంగా (ముఖ్యంగా రాత్రి 7 గంటల తర్వాత) పండ్లు లేదా భారీ భోజనం మానుకోవడం ఉత్తమం అని వైద్యుల సూచిస్తున్నారు.
పుచ్చకాయ తినడానికి ఉత్తమ సమయం ఉదయం భోజనానికి ముందు లేదా తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత తినొచ్చు. అలాగే పగటిపూట చిరుతిండిగానూ పుచ్చకాయ తినొచ్చు. రాత్రి ఆలస్యంగా పండ్లు తినడం వల్ల మాత్రమే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ రాదు, కానీ ఆ పండ్లు కలుషితమైతే లేదా శరీరానికి జీర్ణక్రియ సరిగా లేకపోతే, జీర్ణ సంబంధిత రుగ్మతలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook