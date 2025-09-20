English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weight Loss: 3 నెలల్లో 18 కిలోలు తగ్గిన యువతి..రహస్యాన్ని బహిరంగంగా చెప్పేసింది!

Weight Loss Diet Plan: చాలా మంది బరువు తగ్గడానికి వివిధ పద్ధతులను ప్రయత్నిస్తారు. సరైన మార్గాన్ని అనుసరిస్తే త్వరగా బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రస్తుతం ఒక యువతి మూడు నెలల్లో 18 కిలోలు తగ్గుతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆమెకు సంబంధించిన ఓ వర్కౌట్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 20, 2025, 04:10 PM IST

బరువు తగ్గడం చాలా మందికి పెద్ద సవాలు. నేటి అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి కారణంగా, ఊబకాయం (శరీర బరువు) సమస్య పెరుగుతోంది. చాలా మంది బరువు తగ్గడానికి వివిధ రకాల ఆహారాలు, వ్యాయామాలు ప్రయత్నిస్తారు. అయితే, వారు ఆశించిన ఫలితాలను పొందడం లేదు.

దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. వాటిలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, సరిగ్గా వ్యాయామం చేయకపోవడం, చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయి. కొంతమంది త్వరగా బరువు తగ్గుతారు. వీటిలో ఒక మహిళ 3 నెలల్లో 18 కిలోలు తగ్గినట్లు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసింది.

రీత్ కౌర్ అనే యువతి తన ఫిట్‌నెస్ ప్రయాణాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడం ద్వారా ఇతరులకు ప్రేరణగా మారింది. రీత్ 12 వారాల్లో 18 కిలోల బరువు తగ్గిన తర్వాత వార్తల్లో నిలిచింది. ఇప్పుడు ఆమె తన ఆహారంలో చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి ఎలా చేయగలిగిందో వెల్లడించింది.

3 నెలల్లో 18 కిలోల బరువు తగ్గడం: బరువు తగ్గడానికి మార్గాలను వెతుకుతున్న వారికి రీత్ కౌర్ ఒక రోల్ మోడల్. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫిట్‌నెస్ చిట్కాలను పంచుకునే రీత్, కేవలం ఒక అలవాటుతో 12 వారాలలో 18 కిలోల బరువు తగ్గానని ఒక వీడియోలో పేర్కొన్నారు. పోస్ట్‌లో, "మీరు త్వరగా బరువు తగ్గాలనుకుంటే, మీరు కేలరీల లోటుపై దృష్టి పెట్టాలి" అని సలహా ఇచ్చింది.

రీత్ సిఫార్సు చేసిన ఆహారం: అధిక కేలరీల ఆహారాలకు బదులుగా, మీరు పండ్లు, కూరగాయలు, సూప్‌లు వంటి అధిక నీటి శాతం ఉన్న ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి. బరువు తగ్గడానికి తన ఆహారంలో వివిధ ఆహారాలను ఎలా చేర్చుకున్నారో ఆయన వివరించారు.

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు: మీరు చిక్కుళ్ళు, చిన్న ధాన్యాలు మొదలైనవి తినాలి. ఇవి జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. అవి మీ కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి అని రీత్ వీడియోలో చెప్పారు.

తక్కువ కేలరీల ఆహారాలు: మీరు ఆకుకూరలు, సలాడ్లు మొదలైనవి తినవచ్చు. ఇవి మిమ్మల్ని నింపడానికి, కేలరీల లోటును నిర్వహించడానికి సహాయపడతాయని రీత్ చెప్పారు. ఈ ఆహార మార్పుల ద్వారా ఆమె తన శరీర బరువును గణనీయంగా తగ్గించుకోగలిగానని కూడా ఆమె పేర్కొంది. సరైన ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం ద్వారా, మీరు కూడా రీత్ లాగా అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందవచ్చు.

