Weight Loss: పొట్ట తుస్సుమని తగ్గే ఇంటి చిట్కా..ఇలియానా లాంటి నడుము కావాలంటే..!

Weight Loss Drink: భోజనానికి ముందు, తరువాత సరైన మొత్తంలో నీరు త్రాగడం వల్ల శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు వేగంగా తగ్గుతాయని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. చాలా అధ్యయనాలు నీరు మాత్రమే తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుందని నిరూపించాయి.
చాలా మంది బరువు తగ్గడానికి రకరకాల డైట్లను అనుసరిస్తున్నారు. అయితే, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు తమ ఆహారంపై మాత్రమే కాకుండా, నీరు త్రాగే విధానంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. భోజనానికి ముందు, తరువాత సరైన మొత్తంలో నీరు త్రాగడం వల్ల శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు వేగంగా తగ్గుతుంది. నీరు మాత్రమే తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుందని చాలా అధ్యయనాలు నిరూపించాయి. అయితే ఇప్పుడు బరువు తగ్గడానికి నీరు త్రాగడం ఎలా సహాయపడుతుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ముందుగా మీరు ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే వేడి నీటితో మీ రోజును ప్రారంభించాలి. వేడి నీరు తాగడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. అలాగే, శరీర కణాలకు సరైన పోషకాహారం లభిస్తుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. అంతేకాకుండా, వేడి నీరు తాగడం వల్ల ఎక్కువ చెమట పడుతుంది. శరీరంలోని విష పదార్థాలు తొలగిపోతాయి. ఈ విధంగా, శరీరం శుభ్రపడుతుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
బరువు తగ్గడానికి నీరు సహాయపడుతుందా?
హెల్త్లైన్ నివేదిక ప్రకారం, నీరు త్రాగడం వల్ల కేలరీలు వేగంగా కరుగుతాయి మరియు ఆకలి కూడా తగ్గుతుంది. అందుకే బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి నీరు త్రాగడం చాలా మంచి ఎంపిక. అయితే, నీరు త్రాగడం మాత్రమే సరిపోదు. దానితో పాటు, మీరు మంచి ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని కొనసాగించాలి. అదనంగా, మీరు వారానికి 5 నుండి 6 రోజులు కనీసం అరగంట వ్యాయామం చేస్తే, ఫలితాలు చాలా త్వరగా కనిపిస్తాయి.
బరువు తగ్గడానికి నీరు తీసుకునే సమయం చాలా ముఖ్యం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు ఒక గ్లాసు నీరు తాగడం వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. ఒక అధ్యయనంలో, ప్రతిరోజూ భోజనానికి ముందు నీరు తాగిన వ్యక్తులు 12 వారాలలో దాదాపు 2 కిలోల బరువు తగ్గారు. మరొక అధ్యయనంలో, భోజనానికి ముందు నీరు తాగిన అధిక బరువు గల మధ్య వయస్కులు నీరు తాగని వారి కంటే 44 శాతం ఎక్కువ బరువు తగ్గారు.
నీరు తాగడం వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు..
1. నీరు త్రాగడం వల్ల శరీరంలో జీవక్రియ రేటు వేగవంతం అవుతుంది. ఇది కేలరీలను బర్న్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
2. భోజనానికి ముందు నీరు త్రాగడం వల్ల కడుపు నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల మీరు తక్కువ ఆహారం తినేలా చేస్తుంది.
3. నీరు త్రాగడం ద్వారా చాలా వ్యాధులు తగ్గుతాయి. అందుకే వైద్యులు నిరంతరం నీరు త్రాగమని సలహా ఇస్తారు.
4. నీరు శరీరాన్ని హైడ్రేట్ చేస్తుంది. ఇది మూత్రం ద్వారా విషాన్ని బయటకు పంపుతుంది. కాబట్టి మీరు సరైన సమయంలో, సరైన మార్గంలో నీరు త్రాగడం అలవాటు చేసుకుంటే, మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మీరు బరువు తగ్గడంలో కూడా విజయం సాధించవచ్చు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమచారం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
