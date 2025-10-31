English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Weight Loss Foods: ప్రతిరోజూ అన్నం తింటున్నారా? ఈ రైస్ తింటే అస్సలు బరువు పెరగరు!

Weight Loss Foods: ప్రతిరోజూ అన్నం తింటున్నారా? ఈ రైస్ తింటే అస్సలు బరువు పెరగరు!

Weight Loss Foods Tips: మారుతున్న జీవనశైలితో పాటు ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలా మందికి ఊబకాయం అనేది ఒక సాధారణ సమస్య. బరువు తగ్గడానికి.. కడుపు చుట్టూ పేరుకుపోయిన మొండి కొవ్వును కరిగించడానికి 'అన్నం' తినకూడదని చాలా మంది సలహా ఇస్తారు. బియ్యం లాగా రుచికరమైన మన స్వంత ప్రత్యామ్నాయ ఆహారాలను ఉపయోగించడం ద్వారా, మనం సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 31, 2025, 08:22 PM IST

Weight Loss Foods Tips: మారుతున్న జీవనశైలితో పాటు ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలా మందికి ఊబకాయం అనేది ఒక సాధారణ సమస్య. బరువు తగ్గడానికి.. కడుపు చుట్టూ పేరుకుపోయిన మొండి కొవ్వును కరిగించడానికి 'అన్నం' తినకూడదని చాలా మంది సలహా ఇస్తారు. అయితే, చిన్నప్పటి నుండి ప్రతిరోజూ 'బియ్యం' తింటూ పెరిగిన వారు తమ ఆహారాన్ని మార్చుకోవడం కష్టం. అయితే, దీని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. బియ్యం లాగా రుచికరమైన మన స్వంత ప్రత్యామ్నాయ ఆహారాలను ఉపయోగించడం ద్వారా, మనం సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు. 

బరువు తగ్గడానికి, పొత్తికడుపుపై చుట్టూ ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో కరిగించడానికి అన్నాన్ని దూరం పెట్టాలని నిపుణులు అంటున్నారు. అలాంటి వాళ్లు ఇప్పుడు ఐదు ఎంపికలు ఉన్నాయి. ఈ ఐదు రకాల ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు లభిస్తాయి. అంతే కాదు, ఇది శరీర బరువును పెంచడానికి బదులుగా ఆరోగ్యకరమైన బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. అలాంటి ఐదు అద్భుతమైన ఆహారాలు... 

దాలియా బియ్యానికి గొప్ప ప్రత్యామ్నాయం. సాధారణంగా గోధుమ ఊక అని పిలుస్తారు. ఇది బియ్యం రుచిని పోలి ఉంటుంది. 91 గ్రాముల దాలియాలో కేవలం 76 కేలరీలు మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే ఇది తెల్ల బియ్యం కంటే 25% తక్కువ కేలరీలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది త్వరగా బరువు తగ్గడానికి అద్భుతమైన ఆహారంగా మారుతుంది. 

ఫైబర్, మెగ్నీషియం సమృద్ధిగా ఉండే క్వినోవా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. క్వినోవా గ్లూటెన్ రహితం. బియ్యం కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి, బొడ్డు కొవ్వు తగ్గడానికి గొప్ప ఎంపిక. 

తెల్ల బియ్యం కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్, ఫైబర్ కలిగి ఉన్న రాగులను మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన బరువు తగ్గడానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. 

మిల్లెట్ మంచి మొత్తంలో ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఐరన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, మెగ్నీషియం, కాల్షియం వంటి అనేక పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. త్వరగా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. 

ఎర్ర బియ్యం తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన ఆహారం.. ఫైబర్, ఖనిజాలు, విటమిన్లతో నిండి ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ తెల్ల బియ్యంతో కాకుండా ఎర్ర బియ్యంతో బియ్యం తయారు చేయడం ద్వారా మీరు సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు. నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు కూడా వెన్నలా కరిగిపోతుంది. 

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యనిపుణున్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

