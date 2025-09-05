Weight Loss: భోజనం తర్వాత ఇది తింటే పొట్ట తుస్సుమని కరిగిపోతుంది..పాతకాలం నాటి పద్ధతి!

Betel Leaves For Weight Loss: మనలో చాలా మంది అధిక బరువుతో బాధపడుతుంటారు. చాలా మందికి పొత్తికడుపుపై ఎక్కువ కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. ఇది తగ్గడానికి మనం ఎంత వ్యాయామం చేసి డైట్ ఆహారం తీసుకున్నా, మీ బొడ్డు చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును తగ్గించడం చాలా కష్టం. ఉదయం ఈ ఒక్క పదార్థాన్ని తినడం స్టార్ట్ చేయండి. దీని వల్ల మీ పొట్ట 30 రోజుల్లో కరిగిపోతుంది.
బొడ్డు చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడం అసాధ్యం అని అందరూ అనుకుంటారు. కొన్ని సాధారణ చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా కొవ్వును సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. మీరు మంచి డైట్ పాటించాలి. అలాగే, రోజుకు కనీసం ఒక గంట శారీరక శ్రమ చేయడం మర్చిపోవద్దు.
ఊబకాయాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రజలు అన్ని రకాల పద్ధతులను ప్రయత్నిస్తారు. కానీ వారు కోరుకున్న శరీరాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. కొన్ని పాతకాలపు ఆహారాలు ఇప్పటికీ బరువు తగ్గడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉన్నాయి. ఎక్కువగా వృద్ధులు భోజనం తర్వాత సోంపు, తమలపాకులు తినేవారు. కానీ ఇటీవలి కాలంలో కొంతమంది దీనిని ఒక అభిరుచిగా తీసుకుంటారు.
పాన్ తినే ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి సంబంధించినది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంతో పాటు బరువును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ప్రస్తుత కాలంలో ఊబకాయం ఒక పెద్ద వ్యాధిగా మారింది. మీరు ఊబకాయంతో బాధపడుతూ దానిని నియంత్రించాలనుకుంటే, తమలపాకు తినండి.
భోజనం తర్వాత సోంపు, నల్ల మిరియాలు, రెండు నల్ల ఎండుద్రాక్షలతో తమలపాకులు తినడం వల్ల బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు. భోజనం తర్వాత ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
ఒక తమలపాకులో కొంచెం నల్ల మిరియాల పొడి వేసి చుట్టండి. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో దీన్ని తినడం మంచిది. ఇది తిన్న తర్వాత 30 నిమిషాలు ఏమీ తినకండి. ఇలా ఒక నెల పాటు చేయడం వల్ల బొడ్డు కొవ్వు తగ్గుతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం అంతా కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా పొందుపరిచింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
