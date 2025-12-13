English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  హెల్త్
  Weight Loss: జిమ్ చేయాల్సిన పనేలేదు..పెరుగులో ఇది కలిపి తింటే కొవ్వు వెన్నలా కరిగిపోతుంది..

Weight Loss: జిమ్ చేయాల్సిన పనేలేదు..పెరుగులో ఇది కలిపి తింటే కొవ్వు వెన్నలా కరిగిపోతుంది..

Weight Loss With Curd: సాధారణంగా డైటింగ్ చేసే వారు పాలు, పెరుగు లేదా ఇతర పాల పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటారు. కానీ, పెరుగు తింటేనే వెయిట్ లాస్ చేసుకోవచ్చు. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యమే కాకుండా బరువు కూడా తగ్గేందుకు అవకాశం ఉందట. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Dec 13, 2025, 09:24 AM IST

Weight Loss: జిమ్ చేయాల్సిన పనేలేదు..పెరుగులో ఇది కలిపి తింటే కొవ్వు వెన్నలా కరిగిపోతుంది..

Weight Loss With Curd: సాధారణంగా డైటింగ్ చేసే వారు పాలు, పెరుగు లేదా ఇతర పాల పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటారు. కానీ, పెరుగు తింటేనే వెయిట్ లాస్ చేసుకోవచ్చు. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యమే కాకుండా బరువు కూడా తగ్గేందుకు అవకాశం ఉందట. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

పాలు, పెరుగులో ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయో అందరికి తెలిసిన విషయమే. అదే విధంగా చియా సీడ్స్ (సబ్జా గింజలు) ఉండే ప్రోటీన్, పైబర్, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పెరుగులోని కాల్షియం, ప్రొబయోటిక్స్, ప్రొటీన్‌ సమృద్ధిగా లభిస్తాయి. అయితే ఈ రెండింటిని కలిపి తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. పెరుగు, చియా సీడ్స్ కలిపిన మిశ్రమాన్ని తినడం ద్వారా లభించే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

కడుపు నిండుగా ఉంటుంది..
చియా సీడ్స్‌లో ఫైబర్ అధికంగా ఉండడం వల్ల వీటిని తినడం వల్ల ఎక్కువగా ఆకలి వేయదు. దీనివల్ల ఆకలి తగ్గి బరువు తగ్గేందుకు సహకరిస్తుంది.

మెటబాలిజం పెరుగుదల.. 
పెరుగులోని ప్రొటీన్ జీవక్రియ (మెటబాలిజం) రేటును భారీగా పెంచుతుంది. దీని వల్ల శరీరంలోని కొవ్వు సులభంగా కలిగిపోతుంది. దీని వల్ల క్రమంగా పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు కరిగిపోతుంది. 

జీర్ణక్రియ మెరుగుదల: 
పెరుగులోని ప్రొబయోటిక్స్.. చియా గింజల్లోని ఫైబర్ కలయిక జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

మలబద్ధకం నివారణ: 
చియా సీడ్స్‌ నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత జెల్లీగా మారిపోతాయి. ఇది మీ పేగులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఈ పెరుగు, చియా సీడ్స్ కాంబినేషన్ పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచి, మలబద్ధకం సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

ఎముక బలం..
పెరుగులో లభించే కాల్షియం.. ఎముకలు, దంతాలను బలోపేతం చేస్తాయి. చియా గింజల్లో ఉండే కాల్షియం, మెగ్నీషియం, భాస్వరం ఎముక సాంద్రతను పెంచి, ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి వ్యాధులు రాకుండా నివారిస్తాయి.

రోగనిరోధక శక్తి..
పెరుగులోని మంచి బ్యాక్టీరియా శరీరంలో వ్యాధులతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. చియా గింజల్లోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు శరీరంలో వాపును తగ్గించి, రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి.

చర్మ సంరక్షణ..
పెరుగులోని లాక్టిక్ ఆమ్లం చర్మాన్ని తేమగా ఉంచి, మెరుపును పెంచుతుంది. చియా గింజల్లోని ఒమేగా-3 ఆమ్లాలు చర్మపు మంటను తగ్గించి, మొటిమలు, ముడతలను నివారిస్తాయి.

జుట్టు ఆరోగ్యం..
పెరుగు, చియా సీడ్స్ కాంబినేషన్ జుట్టు బలంగా, మెరిసేలా చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

శక్తి కోసం.. 
చియా గింజల్లోని ప్రొటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు శరీరానికి ఎక్కువ కాలం శక్తిని అందిస్తాయి. ఇది అథ్లెట్లు, ఫిట్‌నెస్ ఔత్సాహికులకు అద్భుతమైన స్నాక్‌గా ఉపయోగపడుతుంది.

డయాబెటిస్ నిర్వహణకు తోడ్పాటు
చియా గింజల్లో అధికంగా ఉండే ఫైబర్ గ్లూకోజ్ శోషణను నెమ్మదిస్తుంది. దీంతో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించేందుకు ఈ కాంబో సహాయపడుతుంది. పెరుగు తక్కువ గ్లైసెమిక్ సూచికను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి, ఈ కలయిక డయాబెటిక్ రోగులకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

(ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

