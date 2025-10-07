English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weight Loss: ఈ పొడిని నెయ్యిలో కలిపి తింటే..వారంలోనే వెన్నపూసలా బరువు తగ్గిపోతారు!

Weight Loss With Ghee: నెయ్యి దాదాపు అన్ని ఇళ్లలో ఉపయోగించే ఆహార పదార్థం. స్వచ్ఛమైన దేశీ నెయ్యి ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా పరిగణిస్తారు. అందుకే మన తల్లులు, అమ్మమ్మలు అందరూ వంటలో నెయ్యిని ఉపయోగిస్తారు. నెయ్యి ప్రతిదాని రుచిని పెంచుతుంది. దీనిలోని పోషకాలు ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 7, 2025, 01:40 PM IST

నెయ్యిని ఆహారంతో పాటు తినడమే కాకుండా ఖాళీ కడుపుతో కూడా తినవచ్చు. ఖాళీ కడుపుతో నెయ్యి తినడం వల్ల మీకు మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఒక చెంచా నెయ్యి తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాం.

బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది

నెయ్యి తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతుందని మీరు అనుకుంటే.. మీరు పప్పులో కాలేసినట్లే. నెయ్యి శరీర కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నెయ్యిలో బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. బరువు తగ్గాలి అనుకునే వారు మీరు ఎక్కువ నెయ్యి తినకూడదని గుర్తుంచుకోండి. ఇది హానికరం. జీలకర్ర పొడిని నెయ్యిలో కలిపి తినడం వల్ల బరువు పెరిగే రేటు తగ్గుతుంది.

చర్మానికి మేలు చేస్తుంది

మెరిసే చర్మాన్ని పొందాలనుకుంటే నెయ్యి సహాయపడుతుంది. నెయ్యిలో కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉంటాయి. ఇది చర్మానికి చాలా ముఖ్యం. వీటి వల్ల చర్మం హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంటుంది. చర్మంపై ఉన్న ఫైన్ లైన్స్, ముడతలు మొదలైనవి తగ్గుతాయి. ఇది పొడి చర్మానికి ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది చర్మం పొడిబారడాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.

జుట్టును మెరిసేలా చేస్తుంది

నెయ్యి జుట్టును మృదువుగా, మెరిసేలా చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఉండే కొవ్వు ఆమ్లాలు జుట్టుకు సహజ కండిషనర్లు. అందువల్ల, ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో నెయ్యి తినడం వల్ల జుట్టుకు మెరుపు వస్తుంది. జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.

కీళ్ల నొప్పుల నుండి ఉపశమనం

నెయ్యి తినడం వల్ల కీళ్లకు లూబ్రికేషన్ లభిస్తుంది. ఇది మోకాళ్లు, ఇతర కీళ్ళు త్వరగా అరిగిపోకుండా నిరోధిస్తుంది. దీనిలోని శోథ నిరోధక లక్షణాలు వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కీళ్ల నొప్పులను కూడా తగ్గిస్తుంది. అలాగే, ఇది ఎముకలను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

గుండెకు మేలు చేస్తుంది

నెయ్యి గుండెకు కూడా మేలు చేస్తుందని మనలో చాలా మంది భావిస్తారు. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉండటం వల్ల, ఇది మంచి కొలెస్ట్రాల్ మొత్తాన్ని పెంచుతుంది. ఇది గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి చాలా ముఖ్యమైనది. అంతేకాకుండా ఇది వాపును తగ్గిస్తుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

జీర్ణక్రియకు మేలు చేస్తుంది

ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో నెయ్యి తినడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. అలాగే, ఖాళీ కడుపుతో నెయ్యి తినడం వల్ల పేగులు ద్రవపదార్థం అవుతాయి. ఇది ఆహారం సులభంగా కదలడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. మలబద్ధకం, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. అలాగే, ఇది పేగు ఆమ్లతను తగ్గిస్తుంది. పోషకాల శోషణను పెంచుతుంది.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

