English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Custard Apple: ఈ సమస్య ఉన్నవాళ్లు సీతాఫలం తింటే అదే వాళ్లకి ఆఖరి రోజు జాగ్రత్త!

Custard Apple: ఈ సమస్య ఉన్నవాళ్లు సీతాఫలం తింటే అదే వాళ్లకి ఆఖరి రోజు జాగ్రత్త!

Custard Apple Side Effects: పండ్లలో సీతాఫలం అనేక పోషకాలకు నిలయం. అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అయితే, దీనిని అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, వాంతులు వంటి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా, దీని విత్తనాలు విషపూరితమైనవి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 11, 2025, 07:46 PM IST

Trending Photos

PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!
8
Atal Pension Yojana
APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!
Custard Apple: ఈ సమస్య ఉన్నవాళ్లు సీతాఫలం తింటే అదే వాళ్లకి ఆఖరి రోజు జాగ్రత్త!

Custard Apple Side Effects: పండ్లలో సీతాఫలం అనేక పోషకాలకు నిలయం. అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అయితే, దీనిని అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, వాంతులు వంటి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా, దీని విత్తనాలు విషపూరితమైనవి. కాబట్టి వాటిని తినేముందు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు సీతాఫలాన్ని తినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ పండు ఎవరు తినకూడదు? దాని దుష్ప్రభావాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

సీతాఫలాన్ని ఎవరు తినకూడదు?
అలెర్జీలు ఉన్నవారు: కొంతమందికి సీతాఫలం తిన్న తర్వాత దురద, దద్దుర్లు, చికాకు లేదా ఇతర అలెర్జీ లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. అలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, సీతాఫలం తినకుండా ఉండటం మంచిది.

జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు: సీతాఫలంలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, దానిని ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా కడుపు నిండిన భావన వంటి జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి.

విషపూరిత విత్తనాల ప్రమాదం: సీతాఫలం గుజ్జు ఆరోగ్యకరమైనదే అయినప్పటికీ, దాని విత్తనాలు విషపూరితమైనవి. అందువల్ల, పండ్లను తినేటప్పుడు, విత్తనాలను తొలగించి, వాటిని మింగకుండా జాగ్రత్త వహించండి.

అధిక ఐరన్ సమస్యలు ఉన్నవారు: సీతాఫలం ఐరన్ మంచి మూలం. అయితే, అధికంగా తీసుకుంటే, అది శరీరంలో ఇనుము స్థాయిలను పెంచుతుంది. కడుపు నొప్పి, వికారం, మలబద్ధకం, కడుపు పొర, వాపు, పూతల వంటి సమస్యలను కలిగిస్తుంది.

సీతాఫలం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు:
సీతాఫలం పోషకాలకు నిలయం, ఇందులో విటమిన్ సి, ప్రోటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి అనేక విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. విటమిన్ సి యాంటీఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేస్తుంది. ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.

సీతాఫలం ఆరోగ్యకరమైన పండు అయినప్పటికీ, దానిని తినేటప్పుడు మితంగా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా అతిగా తినే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

Also Read: Hardik Pandya: నటాషాతో విడాకుల తర్వాత మరో హీరోయిన్‌తో హార్దిక్ పాండ్యా..సగం సగం బట్టలేసుకోని..!

Also Read: Bra Fence: ఆడవాళ్లు బ్రా వేలాడదీసి, ముద్దు పెట్టుకోవాలి..ఆ గ్రామంలో వింత ఆచారం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

custard appleCustard Apple Side EffectsSitaphalSugar AppleAllergic Reaction

Trending News