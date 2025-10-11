Custard Apple: ఈ సమస్య ఉన్నవాళ్లు సీతాఫలం తింటే అదే వాళ్లకి ఆఖరి రోజు జాగ్రత్త!

Custard Apple Side Effects: పండ్లలో సీతాఫలం అనేక పోషకాలకు నిలయం. అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అయితే, దీనిని అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, వాంతులు వంటి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా, దీని విత్తనాలు విషపూరితమైనవి. కాబట్టి వాటిని తినేముందు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు సీతాఫలాన్ని తినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ పండు ఎవరు తినకూడదు? దాని దుష్ప్రభావాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
సీతాఫలాన్ని ఎవరు తినకూడదు?
అలెర్జీలు ఉన్నవారు: కొంతమందికి సీతాఫలం తిన్న తర్వాత దురద, దద్దుర్లు, చికాకు లేదా ఇతర అలెర్జీ లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. అలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, సీతాఫలం తినకుండా ఉండటం మంచిది.
జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు: సీతాఫలంలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, దానిని ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా కడుపు నిండిన భావన వంటి జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి.
విషపూరిత విత్తనాల ప్రమాదం: సీతాఫలం గుజ్జు ఆరోగ్యకరమైనదే అయినప్పటికీ, దాని విత్తనాలు విషపూరితమైనవి. అందువల్ల, పండ్లను తినేటప్పుడు, విత్తనాలను తొలగించి, వాటిని మింగకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
అధిక ఐరన్ సమస్యలు ఉన్నవారు: సీతాఫలం ఐరన్ మంచి మూలం. అయితే, అధికంగా తీసుకుంటే, అది శరీరంలో ఇనుము స్థాయిలను పెంచుతుంది. కడుపు నొప్పి, వికారం, మలబద్ధకం, కడుపు పొర, వాపు, పూతల వంటి సమస్యలను కలిగిస్తుంది.
సీతాఫలం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు:
సీతాఫలం పోషకాలకు నిలయం, ఇందులో విటమిన్ సి, ప్రోటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి అనేక విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. విటమిన్ సి యాంటీఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది. ఫ్రీ రాడికల్స్ను తొలగించడం ద్వారా శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
సీతాఫలం ఆరోగ్యకరమైన పండు అయినప్పటికీ, దానిని తినేటప్పుడు మితంగా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా అతిగా తినే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.
