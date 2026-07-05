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బీపీ ఎంత ఉంటే హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది? కార్డియాలజిస్ట్ చెప్పిన 8 సింపుల్ టిప్స్ ఇవే!

కొంతమందిలో రక్తపోటు (బీపీ) అకస్మాత్తుగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. శరీరంలో వేడి పెరగడం, కారంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం, కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. అయితే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎప్పుడూ నియంత్రణలో ఉండాలి. లేకపోతే అది స్ట్రోక్ లేదా హార్ట్ ఎటాక్ వంటి ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది. నిపుణుల సూచనల ప్రకారం కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా బీపీని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 05, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:24 PM IST
బీపీ ఎంత ఉంటే హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది? కార్డియాలజిస్ట్ చెప్పిన 8 సింపుల్ టిప్స్ ఇవే!
Image Credit: Blood PressureSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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