/బీపీ ఎంత ఉంటే హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది? కార్డియాలజిస్ట్ చెప్పిన 8 సింపుల్ టిప్స్ ఇవే!

Blood Pressure: ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిలో బీపీ సమస్య కనిపిస్తోంది. అధిక ఒత్తిడి, వ్యాయామం లేకపోవడం వంటివి దీనికి ప్రధాన కారణాలు. అలాగే శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గడం వల్ల లో బీపీ కూడా రావచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల కూడా బీపీ అదుపు తప్పవచ్చు; తల తిరగడం, నీరసం వంటివి దీని లక్షణాలు. ఏయిమ్స్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ గజానంద్ ప్రకారం 8 చిట్కాలతో బీపీని సులభంగా నియంత్రించవచ్చు.
హై బీపీకి హైడ్రేషన్ తప్పనిసరి:
సాధారణంగా ప్రతిరోజూ తగినంత నీరు తాగి శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవాలని వైద్య నిపుణులు చెబుతారు. ముఖ్యంగా హై బీపీతో బాధపడేవారు శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. నీటి శాతం అకస్మాత్తుగా తగ్గడం వల్ల సమస్యలు రావచ్చు. అయితే, అతిగా నీరు తాగడం (ఓవర్ హైడ్రేషన్) కూడా మంచిది కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఉప్పు తగ్గించండి:
మనం ప్రతిరోజూ తీసుకునే ఉప్పు మోతాదు మించకూడదు. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉప్పు రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమవుతుంది. సమతుల్య ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. జంక్ ఫుడ్స్ మరియు ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలలో ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇవి హై బీపీకి దారితీస్తాయి కాబట్టి వాటికి దూరంగా ఉండాలి.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం..
వైద్యుల ప్రకారం, హై బీపీ సమస్య ఉన్నవారు కూరగాయలు, సీజనల్ ఫ్రూట్స్, కీరదోసకాయ, కొబ్బరి నీరు, పుచ్చకాయ వంటివి క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవాలి. ఇవి శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. ఒక డైట్ చార్ట్ రూపొందించుకోవడం వల్ల ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుంది. అలాగే సమయానికి మితమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. స్మోకింగ్కు దూరంగా ఉండాలి. సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ అదుపులో ఉంటుంది.
ఆల్కహాల్, కెఫీన్కు దూరం..
ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరం డీహైడ్రేషన్కు గురవుతుంది. ఇది బ్లడ్ ప్రెషర్పై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గి, హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి వీటిని నివారించడం ఉత్తమం.
రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్..
రోజువారీ అలవాటులో వ్యాయామం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా అవుట్డోర్ వర్కౌట్స్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఉదయం, సాయంత్రం శారీరక శ్రమ చేయడం కీలకమైన అంశం. జిమ్, ఏరోబిక్స్ వంటివి ఇండోర్లో చేయవచ్చు లేదా ఉదయం పూట ఇంటి చుట్టూ నడకకు వెళ్లడం వల్ల కూడా బీపీని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.
బీపీ చెక్..
రెగ్యులర్గా బీపీని పరీక్షించుకోవడం చాలా అవసరం. ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి మీ బీపీ స్థాయిలను తనిఖీ చేసుకోండి. అంతేకాకుండా, వైద్యులు సూచించిన మందులను తప్పనిసరిగా క్రమం తప్పకుండా వాడాలి. రక్తపోటు విషయంలో మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే వెంటనే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook