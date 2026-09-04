Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /హెల్త్
  • /ప్రతిరోజూ పరగడుపున ఒక యాపిల్ తింటే ఏమవుతుంది? సైన్స్ చెబుతున్న షాకింగ్ నిజాలు!

ప్రతిరోజూ పరగడుపున ఒక యాపిల్ తింటే ఏమవుతుంది? సైన్స్ చెబుతున్న షాకింగ్ నిజాలు!

ప్రతిరోజూ ఒక యాపిల్ తింటే వైద్యుల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని మీ పిల్లలు చెబుతుంటారు. యాపిల్స్‌లో ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. గుండె ఆరోగ్యం, బరువు నిర్వహణ, డయాబెటిస్‌తో బాధపడేవారికి యాపిల్ తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 04, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:59 PM IST
ప్రతిరోజూ పరగడుపున ఒక యాపిల్ తింటే ఏమవుతుంది? సైన్స్ చెబుతున్న షాకింగ్ నిజాలు!
Image Credit: Apple Health Benefits:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Delhi Rains: ఢిల్లీలో దంచి కొడుతున్న వర్షం.. పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ.. ఎయిర్ పోర్టును ముంచెత్తిన నీరు..
2
3
4
5