Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /హెల్త్
  • /ప్రతిరోజూ కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతున్నారా? మీ శరీరంలో జరిగే ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులు ఇవే!

ప్రతిరోజూ కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతున్నారా? మీ శరీరంలో జరిగే ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులు ఇవే!

కొబ్బరినీళ్లు మన శరీరానికి అవసరమైన హైడ్రేషన్‌ను అందిస్తాయి. వీటిని సహజమైన ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల ఇవి రక్తపోటు స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి.  బీపీతో బాధపడేవారు వీటిని తీసుకోవచ్చు. అయితే, ప్రతిరోజూ కొబ్బరి నీరు తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 21, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:57 PM IST
ప్రతిరోజూ కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతున్నారా? మీ శరీరంలో జరిగే ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులు ఇవే!
Image Credit: Coconut Water Benefits:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vande Mataram: వందేమాతరం రెండు చరణాలే ఉండాలి.. బాలీవుడ్‌ నటి షర్మిలకు కంగనా స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌
2
3
4
5