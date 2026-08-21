/ప్రతిరోజూ కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతున్నారా? మీ శరీరంలో జరిగే ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులు ఇవే!

Coconut Water Benefits: రోజువారీ కొబ్బరి నీరు తీసుకోవడం వల్ల ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టం నుండి శరీరాన్ని కాపాడతాయి. ఈ సహజమైన నీరు శరీరానికి హైడ్రేషన్ను అందించడమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఇందులో చక్కెర స్థాయిలు తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, పొటాషియం వంటి నేచురల్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి. డిహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే కొబ్బరి నీరు ఎంతో అవసరం.
ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను పెంచుతుంది..
కొబ్బరి నీళ్లలో సోడియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, పొటాషియం వంటి సహజమైన ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఖనిజాలు శరీరంలో నీటి సమతుల్యతను కాపాడటానికి ఎంత అవసరమో చెప్పనక్కర్లేదు. అంతేకాకుండా, ఇవి శరీరం నుండి టాక్సిన్స్ను బయటకు పంపిస్తాయి. కండరాల నరాల పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. ఎలక్ట్రోలైట్స్ మన శరీరంలో నీటి స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతాయి. వాంతులు లేదా డయేరియా అయినప్పుడు కొబ్బరి నీరు తీసుకోవడం చాలా మంచిది.
బీపీని తగ్గిస్తుంది..
కొబ్బరి నీళ్లలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచి, గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. ఇందులోని ఎలక్ట్రోలైట్స్ రక్తపోటును స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షణ..
కొబ్బరి నీళ్లలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్ వల్ల కలిగే నష్టం నుండి రక్షణ ఇస్తాయి. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుండి కూడా బయటపడవచ్చు. అలాగే, కొబ్బరి నీరు కడుపు సమస్యలకు కూడా ఒక మంచి పరిష్కారం.
కిడ్నీ స్టోన్స్..
కొబ్బరి నీళ్లు కిడ్నీలో ఏర్పడిన రాళ్లను బయటకు పంపిస్తాయి. శరీరంలో పేరుకుపోయిన క్రిస్టల్స్ రాళ్లుగా మారినప్పుడు, ఈ నీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అవి బయటకు ఫ్లాష్ అవుతాయి.
పళ్లు.. ఎముకల ఆరోగ్యం..
కొబ్బరి నీళ్లలో ఫాస్పేట్, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా, పళ్లు కూడా బలంగా మారి పంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
షుగర్ నియంత్రణ..
కొబ్బరి నీళ్లలో ఉండే మెగ్నీషియం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. షుగర్ స్థాయిలు హఠాత్తుగా పెరగకుండా ఇది కాపాడుతుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకు తగిన మోతాదులో దీనిని తీసుకోవచ్చు.
కొబ్బరి నీళ్లలో సహజమైన నీరు, విటమిన్ సి, పొటాషియం ఉంటాయి. వీటిలో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఒక కప్పు 100 శాతం కొబ్బరి నీటిలో తక్కువ క్యాలరీలు, కొద్దిపాటి ఫ్యాట్, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్, చక్కెర, ప్రోటీన్లు, సోడియం, విటమిన్ సి, పొటాషియం ఉంటాయి.
కొబ్బరి నీరు ఎప్పుడు తాగాలి?
వ్యాయామం చేసినప్పుడు, ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, వేడి గదిలో ఉన్నప్పుడు, డయేరియా అయినప్పుడు, స్టమక్ వైరస్ లేదా ఫ్లూ వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, శరీరానికి ఫ్లూయిడ్స్ అవసరమైన సమయంలో డిహైడ్రేషన్ కాకుండా ఉండటానికి కొబ్బరి నీరు తాగాలి.
రోజువారీ కొబ్బరినీళ్లు తీసుకోవడం అనేది మీ ఆరోగ్యం, జీవనశైలిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయి. సరైన ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవడం అనేది ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి కీలకం. ముఖ్యంగా పొటాషియం తగ్గిన వారు కొబ్బరి నీరు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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