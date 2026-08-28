/Wheatgrass Juice: వీట్‌ గ్రాస్‌ రసంతో ఒంట్లో ఆ చెడు అంతా ఖతం.. బాడీలో జరిగే మార్పులివే!

Wheatgrass Juice: చాలామంది వీట్ గ్రాస్ జ్యూస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, ఎందుకంటే ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, మంట సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి, తక్షణ శక్తి కోసం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి ప్రజలు ఈ జ్యూస్ ఉపయోగిస్తారు.
వీట్ గ్రాస్ జ్యూస్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:
వీట్ గ్రాస్ జ్యూస్లో క్లోరోఫిల్, విటమిన్స్, ఖనిజాలు, అమినో యాసిడ్స్ ఇతర సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇది ఫినోలిక్ యాసిడ్స్తో పాటు ఫ్లేవనాయిడ్స్, క్యారోటినాయిడ్స్ కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, వీట్ గ్రాస్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాక్టివిటీ, క్యాన్సర్ నిరోధక గుణాలు లభిస్తాయి.
వీట్ గ్రాస్ జ్యూస్లో థెరప్యూటిక్ గుణాలు ఉన్నాయి. కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం, ఈ జ్యూస్ను క్రమం తప్పకుండా తీసుకునే వారికి అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, ఇది పేగు సంబంధిత వ్యాధులను నయం చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. మానవ ఆరోగ్యంపై ఇది సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని రికార్డ్స్ చెబుతున్నాయి. ఈ జ్యూస్ను ప్రతిరోజూ తీసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య కూడా తగ్గుతుంది.
వీట్ గ్రాస్ జ్యూస్ తీసుకున్న వారిలో 90 శాతం మందికి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా కనిపించలేదు. జీర్ణ సమస్యలకు ఇది ఒక మంచి పరిష్కారం అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన డైటరీ ఫైబర్ లభిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్ నివారణకు కూడా మేలు చేస్తుందని సమాచారం.
బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న వారు ఈ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల, కీమోథెరపీ కారణంగా కలిగే బోన్ మారో సప్రెషన్ సమస్య నుండి బయటపడగలిగారు. వీట్ గ్రాస్ జ్యూస్ రోగనిరోధక శక్తిని (ఇమ్యూనిటీ) పెంచుతుందని కూడా ఆధారాలు ఉన్నాయి.
ఈ జ్యూస్ మనకు కావలసిన పోషకాలను తక్షణ శక్తిని అందిస్తుంది. తరచూ నీరసంగా అనిపించే వారు లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు దీనిని తీసుకోవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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