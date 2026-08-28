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Wheatgrass Juice: వీట్‌ గ్రాస్‌ రసంతో ఒంట్లో ఆ చెడు అంతా ఖతం.. బాడీలో జరిగే మార్పులివే!

వీట్ గ్రాస్ లో సహజమైన ఖనిజాలు, క్లోరోఫిల్, విటమిన్స్ ఉంటాయి. ఇది ప్లాంట్ సమ్మేళనం కావడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుంది. దీని జ్యూస్ తాగడం ద్వారా మనకు ఫైబర్ అందుతుంది. జీర్ణ సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 28, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:43 PM IST
Wheatgrass Juice: వీట్‌ గ్రాస్‌ రసంతో ఒంట్లో ఆ చెడు అంతా ఖతం.. బాడీలో జరిగే మార్పులివే!
Image Credit: Wheatgrass Juice:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Wheatgrass Juice: వీట్‌ గ్రాస్‌ రసంతో ఒంట్లో ఆ చెడు అంతా ఖతం.. బాడీలో జరిగే మార్పులివే!
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