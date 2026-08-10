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ప్రతిరాత్రి పుదీనా టీ తాగి పడుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా? మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే నిజాలు!

సాధారణ టీ కంటే హెర్బల్ టీ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇందులో మూలికల గుణాలు ఉండటం వల్ల ఇది శరీరానికి మేలు చేస్తుంది. ప్రధానంగా పెప్పర్‌మెంట్‌లో ఉపశమనం కలిగించే గుణాలు ఉంటాయి.. ఇవి మంచి నిద్రను అందిస్తాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు పెప్పర్‌మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 10, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:48 PM IST
ప్రతిరాత్రి పుదీనా టీ తాగి పడుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా? మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే నిజాలు!
Image Credit: Peppermint Tea night Benefits:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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