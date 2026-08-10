/ప్రతిరాత్రి పుదీనా టీ తాగి పడుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా? మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే నిజాలు!

Peppermint Tea night Benefits: రాత్రి పడుకునే ముందు పెప్పర్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు మీకు తెలుసా? ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. నిద్ర నాణ్యతను పెంచుతుంది. ఇందులో వాపును తగ్గించే గుణాలు కూడా ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ హెర్బల్ టీ తీసుకోవడం వల్ల నిద్ర బాగా పడుతుంది. దీనివల్ల కలిగే మరిన్ని ప్రయోజనాలను చూద్దాం.
మంచి నిద్ర..
రాత్రి పడుకునే సమయంలో పెప్పర్మెంట్ టీ తీసుకోవడం వల్ల నిద్రలేమి సమస్యను తగ్గించవచ్చు. ఇందులో ఉపశమనం కలిగించే గుణాలు ఉండటం వల్ల రాత్రిపూట మంచి నిద్ర పడుతుంది, అంతేకాకుండా మీ మనస్సు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పెప్పర్మెంట్ను తీసుకోవడం వల్ల గాఢ నిద్ర లభిస్తుంది.
నిద్ర నాణ్యత మెరుగుదల..
కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం, పెప్పర్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత పెరుగుతుంది. ఇందులో ఉండే సుగంధ గుణాలు (aroma) రాత్రి సమయంలో మైండ్, బాడీని రిలాక్స్ చేస్తాయి. పెప్పర్మెంట్తో తయారు చేసిన కొన్ని ఆయిల్స్ కూడా ఇందులో ఉండటం వల్ల, వాటిని పీల్చడం (inhale) ద్వారా కూడా మంచి నిద్ర లభిస్తుంది.
జీర్ణ ఆరోగ్యం..
పెప్పర్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ బాగుంటుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు దీనిని తీసుకోవడం వల్ల కడుపు సంబంధిత సమస్యలు రావు. ఇది గ్యాస్, అజీర్తి సమస్యలను అరికడుతుంది.
నోటి దుర్వాసన నివారణ..
పెప్పర్మెంట్లోని యాంటీ బ్యాక్టీరియా గుణాలు నోటి దుర్వాసనను తగ్గిస్తాయి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది, తద్వారా జలుబు, సైనస్ వంటి సమస్యల నుండి దూరంగా ఉండవచ్చు.
ఒత్తిడి తగ్గుతుంది..
పెప్పర్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల టెన్షన్, స్ట్రెస్ తగ్గుతాయి. ఇది హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడి, రాత్రంతా ప్రశాంతమైన నిద్ర వచ్చేలా చేస్తుంది. ఇందులో సహజంగానే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గించే గుణం ఉంది.
అలర్జీ లక్షణాల ఉపశమనం..
పెప్పర్మెంట్లో ఉండే కొన్ని లక్షణాలు అలర్జీల వల్ల కలిగే ఇబ్బందులను తగ్గిస్తాయి. ఇది కంటి దురద, ముక్కు సంబంధిత అలర్జీల వంటి సమస్యలను తగ్గించి, మంచి నిద్ర పడేలా చేస్తుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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