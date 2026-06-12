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MRI: ప్రతీ తలనొప్పికి MRI స్కాన్ వద్దు.. ఈ డేంజర్ సిగ్నల్స్ ఉంటేనే అస్సలు లైట్ తీసుకోవద్దు!

When to Get an MRI Scan for Headache: మన రోజువారీ జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి చిన్న సమస్యను తలనొప్పితో ముడిపెట్టడం మనం అలవాటు చేసుకున్నాం. పని ఒత్తిడి లేదా కుటుంబ సమస్యల వల్ల కలిగే ఇబ్బందులను తలనొప్పిగా భావిస్తుంటాం. అయితే తలనొప్పి వెంటనే తగ్గుతుంది. ఎక్కువ సేపు స్క్రీన్ చూడటం, తగినంత నీరు తాగకపోవడం, నిద్ర లేకపోవడం వంటి జీవనశైలి కారణాల వల్ల కూడా తలనొప్పి రావచ్చు. కానీ, ప్రతి తలనొప్పికి ఎంఆర్ఐ (MRI) చేయించుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు. న్యూరాలజిస్ట్ ప్రకారం, కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఎంఆర్ఐ అవసరమవుతుంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 12, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:44 PM IST
MRI: ప్రతీ తలనొప్పికి MRI స్కాన్ వద్దు.. ఈ డేంజర్ సిగ్నల్స్ ఉంటేనే అస్సలు లైట్ తీసుకోవద్దు!
Image Credit: When to Get an MRI Scan for Headache:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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