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డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి బిగ్ డౌట్! రైస్ vs రోటీ.. ఈ రెండింటిలో షుగర్ పెరగకుండా ఆపేది ఏది?

ప్రతి ఇళ్లలో కచ్చితంగా డయాబెటీస్‌తో బాధపడుతుంటారు. అయితే, వీరిలో ఉండే డౌట్‌ ఏంటంటే? అన్నం లేదా రోటీ.. రెండిటిలో ఏది బెస్ట్‌. డయాబెటీస్‌ వారు కచ్చితంగా గుడ్‌ ఫుడ్‌ ఏంటి? వారి ఆరోగ్యానికి హానికరం చేసే ఫుడ్స్‌ ఏంటి? తెలుసుకోవాలి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 02, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:13 PM IST
డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి బిగ్ డౌట్! రైస్ vs రోటీ.. ఈ రెండింటిలో షుగర్ పెరగకుండా ఆపేది ఏది?
Image Credit: Rice vs Roti in DiabetesSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి బిగ్ డౌట్! రైస్ vs రోటీ.. ఈ రెండింటిలో షుగర్ పెరగకుండా ఆపేది ఏది?
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