/హోల్ మిల్క్ vs స్కిమ్డ్ మిల్క్.. గుండె ఆరోగ్యానికి ఏ పాలు బెస్ట్? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారంటే..

Whole Milk vs Skimmed Milk: పాలలో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్తో పాటు శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ప్రోటీన్, విటమిన్ డీ, కాల్షియం కూడా లభిస్తాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయా? అయితే అసలు నివేదికలు ఏం చెబుతున్నాయి? సాధారణంగా శాచురేటెడ్ కొవ్వులు శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచి, గుండె సమస్యలకు దారితీస్తాయి. ఒక కప్పు హోల్ మిల్క్లో ఐదు గ్రాముల శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటే, స్కిమ్డ్ మిల్క్లో అవి ఉండవు. అయితే కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం, పాలలో ఉండే కొవ్వులు నేరుగా గుండెపై ప్రభావం చూపవని కూడా ఉంది. ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్లో శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంటాయి, క్లినికల్ రీసెర్చ్ ప్రకారం ఇవి జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కొన్ని సమస్యలను కలిగించవచ్చు.
ఈ శాచురేటెడ్ కొవ్వులు కేవలం పాలలోనే కాదు, ఐస్ క్రీమ్, బటర్, చీజ్, కొబ్బరి నూనె వంటి పదార్థాల్లో కూడా ఉంటాయి. వీటిని అతిగా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అయితే అన్ని శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ప్రమాదకరమైనవి కావు; మనం రోజువారీ ఆహారంలో మీడియం ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే రకాలను, అంటే తక్కువ క్యాలరీలు ఉండే పాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
చాలామంది లో ఫ్యాట్ మిల్క్లో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయని అనుకుంటారు. ఒక కప్పు హోల్ మిల్క్లో 149 క్యాలరీలు ఉంటే, స్కిమ్డ్ మిల్క్లో 91 క్యాలరీలు ఉంటాయి. ఫుల్ ఫ్యాట్ డైరీ ఉత్పత్తులలో క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీరు క్యాలరీల గురించి పక్కన పెడితే, లో ఫ్యాట్ పాలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా కాల్షియం, ప్రోటీన్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా అందుతాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి. ఒక కప్పు హోల్ మిల్క్ లేదా స్కిమ్డ్ మిల్క్లో సుమారు 300 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం, 8 గ్రాముల ప్రోటీన్ లభిస్తాయి.
కాబట్టి, హోల్ మిల్క్ తాగాలా లేదా స్కిమ్డ్ మిల్క్ తాగాలా అనేది మీ క్యాలరీ అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఇతర ఫ్యాట్ కలిగిన ఆహారాలను తగ్గించుకుంటే, ఫుల్ క్రీమ్ లేదా స్కిమ్డ్ మిల్క్ తీసుకోవడంలో సమస్య ఉండదు. డైటరీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ప్రతిరోజూ మూడు సర్వింగ్స్ పాలు లేదా పాల ఉత్పత్తులైన పెరుగు, చీజ్ తీసుకోవాలి. ఇవి మన శరీరానికి ప్రోటీన్, కాల్షియం , ఫాస్ఫరస్ అందిస్తూ, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో..గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడంలో సహాయపడతాయి.
ముగింపుగా, మీరు హోల్ మిల్క్ తీసుకోవాలా లేదా స్కిమ్డ్ మిల్క్ తీసుకోవాలా అనేది మీరు తీసుకునే డైటరీ ఫైబర్, శాచురేటెడ్ కొవ్వుల వినియోగంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఇతర ఆహారాలను మితంగా తీసుకుంటూ, ప్రధానంగా అన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉండే ఆలివ్ ఆయిల్, సీ ఫుడ్, అవకాడో , గుమ్మడి గింజల వంటి వాటిని ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే, స్కిమ్డ్ మిల్క్ లేదా హోల్ మిల్క్ విషయంలో పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవి గుండె సంబంధిత ప్రమాదాలను తగ్గిస్తాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
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