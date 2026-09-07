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హోల్ మిల్క్ vs స్కిమ్డ్ మిల్క్.. గుండె ఆరోగ్యానికి ఏ పాలు బెస్ట్? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారంటే..

పాలలో వివిధ రకాలు ఉంటాయి. వీటిలో ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్, స్కిమ్డ్ మిల్క్ మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. అయితే డైటరీ గైడ్‌లైన్స్ ప్రకారం మనకు ఏ రకమైన పాలు మంచివి? ఎందుకంటే పాలలో కాల్షియం, విటమిన్ డి, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. మన శరీరానికి అవసరమైన కాల్షియం, విటమిన్లు, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అందాలంటే ప్రతిరోజూ పాలు తాగాలని చెబుతారు. డైటరీ గైడ్‌లైన్స్ 2025 ప్రకారం స్కిమ్డ్ మిల్క్ తీసుకోవడం మంచిదా లేక హోల్ మిల్క్ తీసుకోవడం మంచిదా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 07, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:14 PM IST
హోల్ మిల్క్ vs స్కిమ్డ్ మిల్క్.. గుండె ఆరోగ్యానికి ఏ పాలు బెస్ట్? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారంటే..
Image Credit: Whole Milk vs Skimmed Milk:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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