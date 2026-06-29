/Late Night Eating: అర్ధరాత్రి పూట తింటున్నారా? ఈ జీర్ణాశయ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ.. నిపుణుల హెచ్చరిక

Late Night Eating Side Effects: రాత్రి ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం చాలా మందికి అలవాటుగా మారింది. అయితే ఈ అలవాటు జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన శరీరానికి ఒక సహజ జీవ గడియారం ఉంటుంది. పగలు ఆహారాన్ని సులభంగా జీర్ణం చేసే శరీరం రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకునే దశలోకి వెళ్తుంది. అలాంటి సమయంలో భోజనం చేస్తే ఆహారం జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.
దీని వల్ల కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపులో అసౌకర్యం వంటి సమస్యలు కనిపించవచ్చు. భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకోవడం వల్ల కడుపులోని ఆమ్లం గొంతు వైపు రావడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల గుండెల్లో మంట, పుల్లటి డక్కాలు, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వంటి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితి తరచూ కొనసాగితే జీర్ణాశయానికి సంబంధించిన ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తలెత్తే అవకాశం ఉంది.
రాత్రి వేళల్లో తరచూ తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణ కూడా దెబ్బతినవచ్చు. అలాగే పేగుల్లో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా సమతుల్యత మారి జీర్ణక్రియపై ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా మధుమేహం లేదా ఇరిటబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారిలో లక్షణాలు మరింత ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ కె. ఎస్. సోమశేఖర్ రావు చెప్పిన దాని ప్రకారం.. ఈ సమస్యలను తగ్గించుకోవాలంటే పడుకునే సమయానికి కనీసం రెండు నుంచి మూడు గంటల ముందే భోజనం పూర్తి చేయడం మంచిది. రాత్రి ఆకలి వేస్తే ఎక్కువగా తినకుండా పెరుగు లేదా అరటిపండు వంటి తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి భోజనం చేసే అలవాటు చేసుకోవడం జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, షిఫ్ట్ డ్యూటీలు లేదా నిద్రలేమి వల్ల రాత్రి ఆకలి ఎక్కువగా వేస్తుంటే వాటిని కూడా నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నించాలి. రాత్రిపూట తరచూ అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట లేదా కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు ఉంటే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.
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