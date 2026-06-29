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Late Night Eating: అర్ధరాత్రి పూట తింటున్నారా? ఈ జీర్ణాశయ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ.. నిపుణుల హెచ్చరిక

Midnight Eating: రోజంతా బిజీగా ఉండి రాత్రి ఆలస్యంగా భోజనం చేసే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే ఈ అలవాటు తాత్కాలికంగా ఆకలిని తీర్చినా.. దీర్ఘకాలంలో జీర్ణాశయ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సమయానికి భోజనం చేయడం ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో ముఖ్యమైన భాగమని వారు సూచిస్తున్నారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 29, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:45 PM IST
Late Night Eating: అర్ధరాత్రి పూట తింటున్నారా? ఈ జీర్ణాశయ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ.. నిపుణుల హెచ్చరిక
Image Credit: Why Eating in the Middle of the Night Can Cause Gastrointestinal Problems Expert Explains (source-file)Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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