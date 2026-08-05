Breastfeeding Struggles: తరతరాలుగా మన దేశంలో కొత్త తల్లులకు ఇంటి బాధ్యతలు, పిల్లల సంరక్షణను పంచుకోవడానికి తాతామామ్మలు, బంధువులు ఉమ్మడి కుటుంబాల రూపంలో అండగా నిలిచేవారు. కానీ నేడు హైదరాబాద్లో చాలా కుటుంబాలు ఇప్పుడు నూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్గా మారుతున్నాయి. దీనివల్ల తల్లులు రోజువారీగా అతి తక్కువ మద్దతుతో తల్లిపాలు ఇవ్వడం, ప్రసవం నుంచి కోలుకోవడం, ఉద్యోగం చేయడం వంటి పనులన్నింటినీ ఒంటరిగా చక్కబెట్టుకోవాల్సి వస్తోంది. అయితే ఇదే అంశాలపై ఫెర్నాండేజ్ ఆస్పత్రికిలోని ప్రముఖ పసికందుల వైద్య నిపుణురాలు డాక్టర్ శివానీ తిరునగరి మాటల్లో వివరాలను తెలుసుకుందాం.
నూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే?
నూక్లియర్ కుటుంబం అనేది ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు, వారి పిల్లలతో కలిసి నివసించే ఒక చిన్న గృహ సమూహం. ఇది విస్తృత కుటుంబం లేదా పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబం నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో తాతలు, నానమ్మలు, అత్తలు, మామలు లేదా కజిన్లు వీరికి దగ్గరగా లేదా ఒకే ఉమ్మడి కుటుంబంగా లేకపోవడాన్ని నూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అని అంటుంటారు.
ప్రధాన అడ్డంకులు, సవాళ్లు
హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన సర్వేల ప్రకారం.. తక్కువ ప్రసూతి సెలవులు, కుటుంబ సహాయం లేకపోవడం, చనుబాలు పట్టించడంపై తగిన సలహాలు అందకపోవడం వంటివి తల్లిపాలు ఇవ్వడంలో ప్రధాన అడ్డంకులుగా మారుతున్నాయి. ఉమ్మడి కుటుంబాల ఆప్యాయత, అండ లేకపోవడంతో మాతృత్వంలోకి అడుగుపెడుతున్న మహిళలు తీవ్ర ఒంటరితనాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.
అదే విధంగా ప్రసవం తర్వాత తిరిగి ఆఫీసులకు వెళ్లడం తల్లులపై మరింత భారాన్ని మోపుతోంది. పని వేళలు, ఇళ్ల పనుల మధ్య సమన్వయం చేసుకోవడం, పాలు పంపుకోవడం, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు వారి మానసిక, భావోద్వేగ స్థితిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
కొత్తగా తల్లులుగా మారిన కొందరు మహిళలకు అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. తక్కువ పాలు ఉత్పత్తి కావడం, కార్యాలయాల్లో ప్రత్యేక లాక్టేషన్ గదులు లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల తగిన మద్దతు లభించక కొందరు అనుకున్న దానికంటే ముందే ఫార్ములా పాలను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది.
పరిష్కార మార్గాలు-ఒక సామాజిక బాధ్యత
తల్లిపాలు ఇవ్వడంలో విజయం కేవలం తల్లి సంకల్పంపైనే ఆధారపడి ఉండదు. ఆమె విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, ఆత్మవిశ్వాసంతో బిడ్డకు పాలు పట్టడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం కావాలి. నిపుణులైన లాక్టేషన్ కౌన్సిలర్ల సలహాలు, కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఎంతో అవసరం. దగ్గరలో కుటుంబం లేని తల్లులకు ఆన్లైన్ ఫోరమ్లు, పేరెంటింగ్ సపోర్ట్ గ్రూపులు భావోద్వేగ భరోసానిస్తున్నాయి.
ప్రసూతి సెలవుల తర్వాత కూడా తల్లులు తల్లిపాలు కొనసాగించేలా ఆఫీసులలో అనుకూలమైన విధానాలు, సౌకర్యవంతమైన వేళలు, శుభ్రమైన ప్రైవేట్ లాక్టేషన్ గదులను ఏర్పాటు చేయాలి.
ఇది కేవలం వ్యక్తిగత బాధ్యత మాత్రమే కాదు, సమాజం మొత్తానికి ఉన్న సామాజిక బాధ్యత. హైదరాబాద్లో నూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ పెరుగుతున్న తరుణంలో.. ప్రతి తల్లి తన వృత్తిని గౌరవప్రదంగా కొనసాగిస్తూనే, తన బిడ్డకు ఆరోగ్యకరమైన పాలు అందించేలా ఒక ఆధునిక సహాయక వ్యవస్థను నిర్మించడం అత్యంత ముఖ్యం.
(గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం వైద్యుని సూచనలు, అభిప్రాయాలు అందుబాటులో ఉంచినది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం మేలు.)
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