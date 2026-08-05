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Breastfeeding Struggles: అంతరించిపోతున్న తల్లిపాల సంస్కృతి..హైదరాబాద్‌లో పెరిగిపోతున్న తల్లుల కష్టాలు!

Breastfeeding Struggles: భారతదేశంలో ఒకప్పుడు కొత్త తల్లులకు ఇంటి పనులు, పిల్లల సంరక్షణలో కుటుంబ సభ్యులు, పెద్దలు అండగా నిలిచేవారు. కానీ నేడు హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో చిన్న కుటుంబాల సంస్కృతి పెరిగిపోయింది. దీనివల్ల ప్రసవానంతరం తల్లులు ఒంటరిగానే కోలుకోవడం, ఉద్యోగం చేయడంతో పాటు బిడ్డకు పాలు పట్టడం వంటి బాధ్యతలన్నింటినీ తీవ్రమైన ఒత్తిడి మధ్య చక్కబెట్టుకోవాల్సి వస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 05, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:45 PM IST
Breastfeeding Struggles: అంతరించిపోతున్న తల్లిపాల సంస్కృతి..హైదరాబాద్‌లో పెరిగిపోతున్న తల్లుల కష్టాలు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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