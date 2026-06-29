/Chronic Kidney Disease: కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారిలో షుగర్ ఎందుకు పడిపోతుంది?

Chronic Kidney Disease:దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధి (CKD) ఉన్నవారిలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయి ఒక్కసారిగా తగ్గిపోవడం సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. దీనిని లో బ్లడ్ షుగర్ లేదా హైపోగ్లైసీమియా అంటారు. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందో ప్రముఖ నెఫ్రాలజిస్ట్ *డాక్టర్ రాజశేఖర చక్రవర్తి మదరాసు* వివరించారు.
ఆయన చెప్పిన ప్రకారం, కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే శరీరంలో ఇన్సులిన్, మధుమేహం మందులు ఎక్కువసేపు ఉండిపోతాయి. సాధారణంగా ఈ మందులను కిడ్నీలు బయటకు పంపిస్తాయి. కానీ కిడ్నీల పనితీరు తగ్గితే అవి నెమ్మదిగా బయటకు వెళ్లడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
అలాగే కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారిలో మూత్రం ద్వారా ఆల్బుమిన్ అనే ముఖ్యమైన ప్రోటీన్ కూడా బయటకు వెళ్లిపోతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని మందులు శరీరంలో ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఫలితంగా లో బ్లడ్ షుగర్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడేవారికి ఆకలి తగ్గడం, వికారం, అలసట వంటి సమస్యలు కూడా తరచుగా ఉంటాయి. దీంతో వారు సమయానికి భోజనం చేయలేకపోతారు లేదా భోజనం మానేస్తారు. కానీ మధుమేహం మందులు మాత్రం అదే మోతాదులో తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర ఒక్కసారిగా తగ్గిపోవచ్చు.
ఆరోగ్యంగా ఉన్న కిడ్నీలు ఉపవాస సమయంలో శరీరానికి అవసరమైన గ్లూకోజ్ను తయారు చేస్తాయి. కానీ కిడ్నీలు దెబ్బతింటే ఈ ప్రక్రియ సరిగా జరగదు. డయాలసిస్ చేయించుకునే వారిలో కూడా మందుల ప్రభావం, చక్కెర స్థాయిలో మార్పులు రావచ్చు. కొన్ని మధుమేహం మందులను కిడ్నీ సమస్య ఉన్నవారు వైద్యుల సూచన మేరకు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ సమస్యను తగ్గించడానికి సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అవసరమైతే మధ్యలో చిన్న చిన్న ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ తీసుకోవాలి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని తరచుగా పరీక్షించుకోవాలి. కిడ్నీల పనితీరును బట్టి మధుమేహం మందుల మోతాదును వైద్యుల సూచనతో మార్చుకోవాలి.
అధిక చెమటలు పట్టడం, చేతులు వణకడం, తల తిరగడం, గందరగోళంగా అనిపించడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే లో బ్లడ్ షుగర్గా గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. సరైన మందులు, క్రమమైన ఆహారం, నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణతో ఈ ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు నివారించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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