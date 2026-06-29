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Chronic Kidney Disease: కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారిలో షుగర్ ఎందుకు పడిపోతుంది?

Chronic Kidney Disease:దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధి (CKD) ఉన్నవారిలో లో బ్లడ్ షుగర్ సమస్య ఎందుకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది? దీనికి కిడ్నీల పనితీరు, ఇన్సులిన్, మధుమేహం మందుల ప్రభావం ఎలా కారణమవుతాయి? ప్రమాదాన్ని తగ్గించేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 29, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:49 PM IST
Chronic Kidney Disease: కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారిలో షుగర్ ఎందుకు పడిపోతుంది?
Image Credit: chronic kidney(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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