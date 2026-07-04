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యూరిక్ యాసిడ్, కాలేయ వ్యాధి ఉన్నవారు తినకూడని ప్రమాదకరమైన స్నాక్ ఏంటో తెలుసా?

మనం రోజువారీ తీసుకునే ఆహారంలో స్నాక్స్‌కు కూడా ఒక ప్రాధాన్యత ఉంది.  అయితే, అనారోగ్యకరమైన స్నాక్స్‌కు దూరంగా ఉండాలని చెబుతుంటారు. ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్‌లో గింజలు, విత్తనాలు, పల్లీలు ముఖ్యమైనవి. అయితే, హై బీపీ, యూరిక్ యాసిడ్, కాలేయ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు పల్లీలను అస్సలు తీసుకోకూడదు. ఎందుకో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 04, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:06 AM IST
యూరిక్ యాసిడ్, కాలేయ వ్యాధి ఉన్నవారు తినకూడని ప్రమాదకరమైన స్నాక్ ఏంటో తెలుసా?
Image Credit: High Uric Acid FoodsSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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