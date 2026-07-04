/యూరిక్ యాసిడ్, కాలేయ వ్యాధి ఉన్నవారు తినకూడని ప్రమాదకరమైన స్నాక్ ఏంటో తెలుసా?

High Uric Acid Foods: పల్లీలు ఆరోగ్యకరమే కానీ, అందరికీ కాదు. కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు పల్లీలకు దూరంగా ఉండాలి. వీటిలో ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, పల్లీలు తినడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది.. దీనివల్ల అతిగా తినకుండా ఉంటారు. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. పల్లీలను నానబెట్టి తీసుకోవడం వల్ల తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. మెటబాలిజం రేటును పెంచడంలో కూడా ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మొత్తంగా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి పల్లీలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
ఈ పల్లీలు ఎంతో ఆరోగ్యకరమైనవి అయినప్పటికీ, కొంతమంది మాత్రం పొరపాటున కూడా వీటిని తీసుకోకూడదు. ఇది వారికి విషంతో సమానం, వారి ఆరోగ్య సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. ప్రధానంగా హై బీపీతో బాధపడేవారు పల్లీలను తీసుకోకూడదు, ముఖ్యంగా ఉప్పు కలిపిన ఫ్రై చేసిన పల్లీలను అస్సలు ముట్టుకోకూడదు. వీటిలో సోడియం మోతాదు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు పల్లీలు తినాలనుకుంటే, ఉప్పు లేని లేదా కేవలం ఉడకబెట్టిన పల్లీలను మాత్రమే అప్పుడప్పుడు తీసుకోవడం మంచిది.
దీంతో పాటు, యూరిక్ ఆసిడ్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నవారు కూడా పల్లీలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇది కీళ్ల నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. పల్లీలలో ఉండే అధిక ప్రోటీన్ యూరిక్ ఆసిడ్ స్థాయిలను పెంచుతుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు మరింత ఎక్కువవుతాయి. కాబట్టి, పల్లీలను తీసుకునే ముందు మీ వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.
వీటితో పాటు, ఎలర్జీ సమస్య ఉన్నవారు కూడా పల్లీలకు దూరంగా ఉండాలి. సాధారణంగా మన భారతీయ వంటకాల్లో పల్లీల పొడిని వాడుతుంటాము. అయితే, ఎలర్జీ ఉన్నవారు పొరపాటున కూడా వీటిని తినకూడదు. ఇది చర్మంపై దురద, నొప్పులు, వాపు వంటి సమస్యలకు కారణమవుతుంది. మీకు ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటే పల్లీలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది, లేదంటే ఈ అలర్జీ మరింత పెరుగుతుంది.
మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, కాలేయ (లివర్) సమస్యలతో బాధపడేవారు కూడా పల్లీలను తీసుకోకూడదు. పల్లీలను అతిగా తీసుకోవడం వల్ల అవయవాలపై ప్రభావం పడుతుంది. వీటిలో ఉండే ఫైబర్, కొవ్వుల వల్ల జీర్ణ ప్రక్రియ నెమ్మదించి, గ్యాస్, అజీర్తి వంటి సమస్యలు వస్తాయి. వీటిలో క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ తీసుకుంటే బరువు కూడా పెరుగుతారు, దీనివల్ల గ్యాస్, అజీర్తి సమస్యలు వస్తాయి. పల్లీలు ఆరోగ్యకరమైనవే కానీ, ఫ్రై చేసిన లేదా ఉప్పు వేసిన స్నాక్స్ను మాత్రం తీసుకోకూడదు.
పల్లీలు ఆరోగ్యకరమైనవే. ప్రతిరోజూ సుమారు 30 గ్రాముల వరకు పల్లీలను తీసుకోవచ్చు. వీటిని బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదా స్నాక్స్గా తీసుకోవడం వల్ల ఆకలి తగ్గి, అనారోగ్యకరమైన ఇతర స్నాక్స్ తినకుండా ఉంటారు. అయితే, పల్లీలను రాత్రి సమయంలో తినకూడదు, ఎందుకంటే అవి జీర్ణ సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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