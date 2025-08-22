English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Curry Leaves: కరివేపాకు తినకుంటే ఈ 5 ప్రయోజనాలు మీరు మిస్సయినట్లే..!

Curry Leaves Health Benefits: కరివేపాకు తీసుకోవడం వల్ల ఎంతో ఎనర్జిటిక్ గా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇందులో మంచి కూరలు పప్పులు మనం కరివేపాకు వేసుకొని తీసుకుంటాం. రసంలో వేసి తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలం. అయితే కరివేపాకు రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.   

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 22, 2025, 06:17 PM IST

Curry Leaves Health Benefits: కరివేపాకులో మెడిసినల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే మన పూర్వీకుల కాలం నుంచి కరివేపాకును కొన్ని ఔషధాలు కూడా వినియోగిస్తారు. కరివేపాకుల విటమిన్ ఏ, విటమిన్ బి, విటమిన్ సి, క్యాల్షియం, ఐరన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంటాయి. ఇది కంటి చూపు మెరుగు చేయడం నుంచి జీర్ణ వ్యవస్థను బలపరిచే వరకు సహాయపడతాయి. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ డయాబెటిక్ గుణాలు కూడా కలిగి ఉంటాయి.

జీర్ణ ఆరోగ్యం..
 కరివేపాకులో జీర్ణ ఎంజైమ్‌లు ఉత్పత్తికి తోడ్పడే గుణాలు ఉంటాయి. ఆహారాన్ని విడగొట్టడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. కరివేపాకులో కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి తగ్గించే గుణాలు ఉంటాయి. ఇది మలబద్ధక సమస్య కూడా మంచి రెమెడీ. కరివేపాకు రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల గట్ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. 

 బరువు నిర్వహణ..
 వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కరివేపాకు తీసుకోవాలి. ఇది మెటబాలిజం రేటును కూడా పెంచుతుంది. కరివేపాకులో ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్‌ కూడా ఉంటాయి. ఇది కడుపును క్లీన్స్ చేసి విష పదార్థాలను బయటికి పంపిస్తాయి. ఇది మెటబాలిజం రేటును పెంచుతుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైన ఆకు డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఇస్తుంది. 

 ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు..
 కరివేపాకులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలతో పాటు జుట్టుకు పోషణ అందించే గుణం కూడా ఉంటుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, ప్రోటీన్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఇది జుట్టుకు మంచి పోషణ కూడా అందిస్తుంది. హెయిర్ ఫాల్ సమస్యను తగ్గించి త్వరగా జుట్టు తెల్లబడటానికి ఆలస్యం చేస్తుంది. కరివేపాకు జుట్టును బలంగా మారుస్తుంది. 

 షుగర్ నియంత్రణ ..
 కరివేపాకు రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల అది రక్తంలో చక్కర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. ఇన్సులీన్‌ నిరోధకతను తోడ్పడి షుగర్ నియంత్రిస్తుంది .

 గుండె ఆరోగ్యం..
 కరివేపాకు తీసుకోవడం వల్ల ఇది గుండా ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్ ట్రైగ్లైజరైడ్స్‌ స్థాయిలను కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మంట సమస్యకు వ్యతిరేకంగా పోరాడతాయి. కార్డియో ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. కరివేపాకును తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. 

 అంతేకాదు కరివేపాకు మన శరీరాన్ని డిటాక్స్పై చేస్తుంది శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటికి పంపించి, కాలేయం, రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. ఇది ఎంతో ఎనర్జిటిక్ అందించి మన చర్మానికి కూడా క్లియర్ గా చేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. ప్రతిరోజు తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థ బలపడి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది.

Also Read:  నల్ల మిరియాల్లో నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఆ సమస్యలకు చెక్‌..! 

Also Read: ఉదయం పరగడుపున ఒక కప్పు తింటే 5 ప్రయోజనాలు.. ప్రాణాంతక వ్యాధులు దూరం..

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Curry leaves benefitsCurry Leaves For HairCurry Leaves For Weight Losscurry leaves health tipsCurry leaves for Diabetes

