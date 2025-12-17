5 Foods Avoid In Winter: సీజన్ మారిపోయింది.. మన డైట్ కూడా మారిపోవాల్సిందే. ప్రధానంగా మనం తీసుకునే ఫుడ్స్ లో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేసుకుంటూ ఉండాలి. సీజన్కు అనుగుణంగా మారిస్తేనే ఫిట్గా ఉంటారు. అయితే పూనే న్యూట్రిషనిస్టు ప్రకారం చలివేళ ఐదు ఫుడ్స్ అస్సలు పోకూడదు. వీటికి దూరంగా ఉండాలి.
ఉసిరి క్యాండీ..
ఉసిరికాయ ఆరోగ్యకరం.. వీటితో చట్నీ, పచ్చళ్లు తయారు చేసుకొని తీసుకుంటారు. లేదా జ్యూస్ రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇందులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది.ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేస్తుంది. న్యూట్రిషనిస్ట్ ప్రకారం ఈ క్యాండీలో షుగర్ మోతాదు అధికంగా ఉంటుంది. ఇది పొరపాటున కూడా తీసుకోవద్దు. కేవలం తాజాగా ఉండే ఉసిరి మాత్రమే చట్నీ, పచ్చళ్ళు తీసుకోవచ్చు. కూరలో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇందులో షుగర్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
చ్యవన్ప్రష్..
చలికాలం చ్యవన్ప్రష్కు కూడా దూరంగా ఉండాలి. దీని కంటే మనం వెజిటేబుల్ తో తయారు చేసుకునే జ్యూసులు, సూపులు ఆరోగ్యకరం. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు ఈ చ్యవన్ప్రష్లో చక్కెర యాడ్ చేస్తారు. వీటిని పిల్లలకు పొరపాటున కూడా ఇవ్వకూడదు. కేవలం వెజిటేబుల్స్తో తయారు చేసిన తాజా పండ్ల రసాలు, జ్యూసులు మాత్రమే ఇవ్వాలి.
డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు..
డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు అంటే ఖనిజాలు, విటమిన్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఆరోగ్యకరం అయితే ఇందులో క్యాలరీలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒక లడ్డులో కనీసం 200 క్యాలరీలు ఉంటాయి. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఈ డ్రైఫ్రూట్ లడ్డూకు దూరంగా ఉండాలి. ఇలా కాకుండా కేవలం నానబెట్టి గింజలు, విత్తనాలు డైట్ లో చేర్చుకుంటే సులభంగా బరువు తగ్గుతారు ఫిట్గా ఉంటారు.
ప్యాక్ చేసిన సూప్స్..
కొన్ని రెడీమేడ్ ప్యాక్ చేసిన సూప్స్ ఉంటాయి. ఇందులో సోడియం మోతాదులు అధికంగా ఉంటాయి. ఖనిజాలు ఉంటాయి. కొంతమంది ఈ సూప్స్ తీసుకుంటారు. అయితే ఇది అనారోగ్యకరం ఇంట్లో తయారు చేసిన సూప్స్ మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
నెయ్యి..
చలికాలం క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి. నెయ్యి కూడా అతిగా తీసుకోకూడదు. చలివేళ నెయ్యి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల క్యాలరీలు పెరిగిపోతాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
