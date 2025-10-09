Women Hygiene: అమ్మాయిలు ప్రైవేట్ పార్ట్‌ శుభ్రం చేస్తున్నారా? డేంజర్ న్యూస్ తెలుసుకోండి!

Women Hygiene Mistakes: మహిళలు తమ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే, శరీరంలోని కొన్ని భాగాలకు సబ్బు రాసుకోకూడదు. ఈ ప్రక్రియ వారికి అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగిస్తుంది. దీని గురించి మరిన్ని వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
నేటికీ భారతదేశంలో చాలా మంది స్నానానికి సబ్బులను ఉపయోగిస్తారు. మార్కెట్లో అనేక రకాల సబ్బులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి ఒక్కో రకమైన సువాసనతో ఉంటాయి. కొంతమంది సబ్బుకు బదులుగా బాడీ వాష్ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు. దీనిని ప్రధానంగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉపయోగిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం మనలో చాలా మంది స్నానం చేసే ముందు వారి శరీరమంతా సబ్బు లేదా బాడీ వాష్ రాసుకుంటారు. ఇది మహిళలకు ప్రమాదకరం. ఈ రోజు మనం స్త్రీలు శరీరంలోని ఏ భాగాలకు సబ్బు వాడకుండా ఉండాలో తెలుసుకుందాం.
మన శరీరంలోని అత్యంత సున్నితమైన భాగాలను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అలా చేయకపోతే, మనం ఇన్ఫెక్షన్లు, ఇతర ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటాము. యోని అనేది శరీరంలోని ఒక భాగం, దీనికి చాలా పరిశుభ్రత అవసరం. కొంతమంది మహిళలు స్నానం చేసేటప్పుడు తమ ప్రైవేట్ భాగాలను సబ్బుతో కడుక్కోవడం వల్ల నష్టం జరుగుతుంది. మహిళలు యోనిపై సబ్బు వాడటం పూర్తిగా మానేయాలి.
మీ యోనిని సబ్బుతో కడుక్కోవడం వల్ల మీ శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ నుండి రక్షించే ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియా నశిస్తుంది. ఇది యోని ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది. సబ్బులో ప్రైవేట్ ప్రాంతంలో చికాకు లేదా దురద కలిగించే రసాయనాలు ఉంటాయి. కాబట్టి, మీరు మీ శరీరమంతా సబ్బును ఉపయోగించినప్పటికీ, వెంటనే మీ యోనిని సబ్బుతో కడగడం మానేయండి.
మీ ప్రైవేట్ భాగాలను శుభ్రం చేసుకోవడానికి సాధారణ నీరు సరిపోతుంది. వాటిని శుభ్రం చేయడానికి మీరు ఉపయోగించగల అనేక ఉత్పత్తులు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, వాటిని బయటి ఉపరితలాన్ని శుభ్రం చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగించండి. లోపలి భాగాలను నీటితో మాత్రమే కడగాలి. మీ పీరియడ్స్ సమయంలో కూడా అలాగే చేయండి. మీ ప్రైవేట్ భాగాలకు ఏదైనా రకమైన రసాయన ఉత్పత్తిని పూయడం వల్ల చికాకు కలుగుతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం సాధారణ సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. జీ తెలుగు న్యూస్ దానిని నిర్ధారించడంలేదు. మీకు సమాచారం తెలియజేయడం మాత్రమే మా ఉద్దేశ్యం. మరిన్ని వివరాల కోసం, దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)
