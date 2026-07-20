/World Brain Day 2026:జూలై 22 ప్రపంచ మెదడు దినోత్సవం..స్ట్రోక్, మైగ్రేన్, డిమెన్షియా ముందస్తు లక్షణాలు ఎలా గుర్తించాలి?

World Brain Day 2026:
స్ట్రోక్ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు
స్ట్రోక్ సాధారణంగా ఒక్కసారిగా వస్తుంది. ముఖం ఒక వైపుకు వంగిపోవడం, ఒక చేయి లేదా కాలు బలహీనంగా మారడం లేదా మొద్దుబారడం, మాటలు స్పష్టంగా రాకపోవడం, అకస్మాత్తుగా అయోమయం కలగడం, చూపులో మార్పులు, తీవ్ర తల తిరగడం లేదా ఒక్కసారిగా తీవ్రమైన తలనొప్పి రావడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇవి కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. సమయానికి చికిత్స అందితే మెదడు నష్టం తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది.
మైగ్రేన్ అంటే కేవలం తలనొప్పి కాదు
మైగ్రేన్ అనేది సాధారణ తలనొప్పి కంటే భిన్నమైన సమస్య. తల ఒక వైపున పదేపదే నొప్పి రావడం, వికారం, వెలుతురు లేదా పెద్ద శబ్దాన్ని భరించలేకపోవడం, చూపు మసకబారడం, కళ్ల ముందు మెరుపులు కనిపించడం లేదా చేతులు, ముఖంలో జలదరింపు వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. తలనొప్పి తరచుగా వస్తుంటే లేదా తీవ్రంగా ఉంటే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది.
డిమెన్షియా ప్రారంభ సంకేతాలు
డిమెన్షియా నెమ్మదిగా ప్రారంభమవుతుంది. రోజువారీ పనులకు ఆటంకం కలిగించే విధంగా జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం, సరైన పదాలు గుర్తుకు రాకపోవడం, సమయం లేదా ప్రదేశం విషయంలో అయోమయం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోవడం, ప్రవర్తన లేదా భావోద్వేగాల్లో మార్పులు వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. వీటిని వయసు పెరిగిన కారణంగా వచ్చిన సాధారణ మార్పులుగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
కుటుంబ సభ్యులు ఇలాంటి లక్షణాలను గమనిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం అవసరం. సమతుల ఆహారం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచడం, ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం, నాడీ సంబంధిత లక్షణాలను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి చికిత్స తీసుకోవడం ద్వారా మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. చిన్న లక్షణాలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే స్పందించడం వల్ల భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన సమస్యలను నివారించే అవకాశం ఉంటుంది.
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