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World Brain Day 2026:జూలై 22 ప్రపంచ మెదడు దినోత్సవం..స్ట్రోక్, మైగ్రేన్, డిమెన్షియా ముందస్తు లక్షణాలు ఎలా గుర్తించాలి?

World Brain Day 2026: మన శరీరంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన అవయవాల్లో మెదడు ఒకటి. కానీ చాలామంది మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు. సమస్యలు తీవ్రమయ్యాకే వైద్యుడిని సంప్రదిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం జూలై 22న జరుపుకునే ప్రపంచ మెదడు దినోత్సవం సందర్భంగా మెదడు సంబంధిత వ్యాధులపై అవగాహన పెంచుకోవడం చాలా అవసరం. ప్రొఫెసర్ డా. రూపమ్ బోర్గోహైన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, స్ట్రోక్, మైగ్రేన్, డిమెన్షియా వంటి సమస్యలను ముందుగానే గుర్తిస్తే చికిత్స ఫలితాలు మరింత మెరుగ్గా ఉంటాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 20, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:47 PM IST
World Brain Day 2026:జూలై 22 ప్రపంచ మెదడు దినోత్సవం..స్ట్రోక్, మైగ్రేన్, డిమెన్షియా ముందస్తు లక్షణాలు ఎలా గుర్తించాలి?
Image Credit: World Brain Day 2026(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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World Brain Day 2026:జూలై 22 ప్రపంచ మెదడు దినోత్సవం..స్ట్రోక్, మైగ్రేన్, డిమెన్షియా ముందస్తు లక్షణాలు ఎలా గుర్తించాలి?
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