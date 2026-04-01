  • World Health Day 2026: మీ మైండ్‌సెట్ మీ ఆహారపు అలవాట్లను ఎలా మార్చేస్తుంది..? అసలు సీక్రెట్ ఇదే!

World Health Day 2026: మీ మైండ్‌సెట్ మీ ఆహారపు అలవాట్లను ఎలా మార్చేస్తుంది..? అసలు సీక్రెట్ ఇదే!

World Health Day: మనకు మంచి ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆహారం, వ్యాయామం మాత్రమే ముఖ్యం కాదు.. మన మైండ్‌సెట్ కూడా ఎంతో కీ రోల్ పోషిస్తుంది. మనం ఏమి తింటామో, ఎప్పుడు తింటామో, ఎంత తింటామో అనేది చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు అంటున్నారు. ఆరోగ్యం అంటే కేవలం శరీరం మాత్రమే బాగుండటం కాదు. మన మనసు కూడా సంతోషంగా జీవించడమే నిజమైన ఆరోగ్యం. మైండ్ హెల్తీగా ఉంటే మనం రోజువారీ ఒత్తిళ్లను సులభంగా ఎదుర్కోవచ్చు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 1, 2026, 12:10 PM IST

World Health Day 2026: మీ మైండ్‌సెట్ మీ ఆహారపు అలవాట్లను ఎలా మార్చేస్తుంది..? అసలు సీక్రెట్ ఇదే!

World Health Day 2026: ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 7న జరుపుకుంటాము. మనం కొత్త నెలలోకి అడుగుపెడుతున్నప్పుడు మానసికంగా మరియు శారీరకంగా సంపూర్ణ ఆరోగ్య శ్రేయస్సుపై మన దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, ఆరోగ్యం అంటే కేవలం వ్యాధులు లేకపోవడం మాత్రమే కాదు.. సంపూర్ణ శారీరక, మానసిక మరియు సామాజిక శ్రేయస్సును కలిగి ఉండటం.  

మానసిక ఆరోగ్యం మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఇది మనం జీవనోపాధి సంపాదించడానికి, జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆనందించడానికి, ఆలోచించడానికి, భావాలను అనుభవించడానికి మరియు ఇతరులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మన వ్యక్తిగత, సామాజిక సామర్థ్యాలను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడానికి మానసిక ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యం. మనం శరీర ఆరోగ్యంతో పాటు మనస్సు ఆరోగ్యం మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి. మనస్సు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఆహారపు అలవాట్లు మంచివి అవుతాయి మరియు శరీర స్వరూపం గురించి సానుకూల ఆలోచనలు వస్తాయి. ఇది మొత్తం జీవితాన్ని సంతోషంగా మార్చగల శక్తిగా పనిచేస్తుంది.

మన ఆహారపు అలవాట్లు చాలా వరకు కేవలం ఆకలి మాత్రమే కారణం కాదు. ఒత్తిడి, విసుగు, ఆందోళన, సంతోషం వంటి భావాలు కూడా మనం ఏమి తింటామో, ఎంతగా తింటామో నిర్ణయిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. శారీరక ఆకలి తీర్చుకోవడానికి కాకుండా, మనస్సులోని భావాలను సర్దుకోవడానికి ఆహారాన్ని ఉపయోగించడం ఒక సాధారణ విషయం. దీన్ని భావోద్వేగ భోజనం అంటారు. ఒత్తిడి ఎక్కువైనప్పుడు శరీరంలో కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ పెరుగుతుంది. దీని వల్ల చక్కెర, కొవ్వు మరియు అధిక కేలరీలు ఉన్న ఆహారాలపై ఆకలి పెరుగుతుంది. కాలక్రమేణా ఇలాంటి అలవాట్లు కొనసాగితే బరువు పెరగడం, ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనం మంచి ఆహారపు అలవాట్లను ఏర్పరచుకోవచ్చు. 

బెంగళూరులోని ఇన్ఫాంట్రీ రోడ్‌లో ఉన్న స్పర్శ్ హాస్పిటల్‌కు చెందిన సీనియర్ సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ దర్శన్ యల్లప్ప జోటిబన్నాడ్ మాట్లాడుతూ.. శరీరానికి నిజమైన ఆకలి లేకపోయినా భావోద్వేగాల వల్ల వచ్చే ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి.. చాలా మంది ఎక్కువగా ఆహారాన్ని తింటారన్నారు. ఇలా జరిగినప్పుడు ఆందోళన కారణంగా.. ఆహారపు అలవాట్లు రుగ్మతలుగా మారే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమస్యను సరిగ్గా అరికట్టాలంటే ఒక్క మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మాత్రమే కాకుండా ఆహారపు అలవాట్లను కూడా ఏకకాలంలో సరిద్దుకోవాలి. ఆందోళన వల్ల వచ్చే ఆహార సమస్యలను తగ్గించుకోవడానికి సరైన మార్గాలు అనుసరించడం ద్వారా ఈ పరిస్థితిని సులభంగా నియంత్రించవచ్చు.

ఆందోళన వల్ల వచ్చే ఆహార సమస్యలను తగ్గించుకోవడానికి ఇక్కడ కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఉన్నాయి.. 
1. ముందుగా భోజనం చేసేటప్పుడు ఏమి తింటున్నామో, ఎంత తింటున్నామో చూసుకోవాలి. 
2. రోజూ భోజనం చేసే సమయాలను క్రమం తప్పకుండా పాటించడం వల్ల ఆకలి మరియు ఆహారపు అలవాట్లు సరిగ్గా ఉంటాయి.
3. ఆందోళనను పెంచే పరిస్థితులు ఏమిటో ముందుగా గుర్తించి వాటిని నియంత్రించడం మంచిది. 
4. ఇందుకు ఒత్తిడిని తగ్గించే వ్యాయామం, ధ్యానం లాంటి పద్ధతులు అనుసరించవచ్చు. 
5. అలాగే సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే మానసిక వైద్యుడు లేదా పోషకాహార నిపుణుడి సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
6. ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యుల నుండి మంచి మద్దతు పొందడం ద్వారా సులభంగా ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చు. 
7. అవసరమైతే మనోవైద్యుడి సహాయం తీసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన ఆహార అలవాట్లను తిరిగి పొందవచ్చు.

శారదాకేర్ హెల్త్‌సిటీలో సీనియర్ సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ అభినీత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఆందోళన లేదా నిరాశ అనిపించినప్పుడు చాలా మంది తమను తాము తప్పుగా చూసుకుని, ఆ భావాలను తగ్గించుకోవడానికి ఆహారం వైపు మొగ్గు చూపుతారని చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో చూసే అవాస్తవమైన శరీర ఆకృతులు ఈ తప్పుడు ఆలోచనలను మరింత బలపరుస్తాయని.. దీనివల్ల ఆందోళన మరియు తప్పుడు ఆహార అలవాట్ల చక్రం మరింత తీవ్రమవుతుందన్నారు.

అలాగే డాక్టర్ కుమార్ సలహా ఇస్తూ.. ఆరోగ్యకరమైన మనస్తత్వాన్ని పెంపొందించుకోవాలంటే మనల్ని మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమన్నారు. ఇతరులతో తరచుగా తమను తాము పోల్చుకోవడం తగ్గించుకోవాలన్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా స్వీయ అవగాహన పెరిగి, ఆందోళన వల్ల వచ్చే తప్పుడు ఆహారపు అలవాట్లను సులభంగా అరికట్టవచ్చని తెలిపారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

